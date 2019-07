© Deutsches Flüchtlingsschiff auf Konfrontationskurs mit Salvini

Viele minderjährige Flüchtlinge an Bord

Die "Alan Kurdi" hatte nach eigenen Angaben in internationalen Gewässern vor Libyen 65 Migranten von einem überladenen Schlauchboot aufgenommen. 39 von ihnen hätten angegeben, noch minderjährig zu sein. Der Jüngste sei erst zwölf Jahre alt, berichtete Sea-Eye. Insgesamt 48 der Geflüchteten stammten aus Somalia in Ostafrika, zwei seien Libyer.

Salvini: Seehofer soll Verantwortung übernehmen

Italiens Innenminister Matteo Salvini erklärte prompt, das Schiff dürfe nicht nach Italien fahren, auch nicht im Fall einer späteren Weiterverteilung der Migranten auf andere Staaten. Das hatte er jedoch auch schon im Fall von Racketes Rettungsschiff "Sea-Watch 3" verkündet - ohne Erfolg.

"Italien (...) beabsichtigt nicht, weiterhin der einzige 'Hotspot von Europa' zu sein", Matteo Salvini, Italiens Innenminister

Eine Verschlechterung der Situation an Bord werde ausschließlich auf Deutschland als Flaggenstaat, auf den Kapitän und die Crew der "Alan Kurdi" zurückfallen, warnte er. Zugleich drängte Salvini Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in einem Brief, Verantwortung für das Schiff zu übernehmen.

Bundesweite Demonstrationen und Kundgebungen

Heute finden bundesweit Demonstrationen und Kundgebungen für die zivile Seenotrettung im Mittelmeer statt. Anlass sei eine fortwährende Behinderung und Kriminalisierung der zivilen Seenotretter, teilte die internationale "Seebrücke"-Bewegung in Hamburg mit. Veranstaltungen sind in mehr als 80 Städten geplant, darunter in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Leipzig und München. Mit den Aktionen unter dem Motto "Notstand der Menschlichkeit" soll auch der Einsatz der Kapitänin der "Sea-Watch 3", Rackete, gewürdigt werden. Sie war mit 40 Flüchtlingen an Bord ohne Erlaubnis der italienischen Behörden in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa eingelaufen und verhaftet worden. Mittlerweile ist sie wieder auf freiem Fuß, muss sich aber weiter vor Gericht verantworten.