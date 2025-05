Deutscher Wetterdienst: Frühjahr 2025 war extrem trocken

Erwärmungstrend setzt sich fort

Zugleich war es im Vergleich deutlich zu warm. Der langfristige Erwärmungstrend habe sich im Frühjahr fortgesetzt, heißt es vom Wetterdienst. 2025 betrug die Temperatur demnach im Mittel 9,8 Grad (in Bayern 9,5 Grad) und lag damit 2,1 Grad über dem Mittelwert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Gegenüber der aktuellen Vergleichsperiode 1991 bis 2020 ergab sich ein Plus von 0,9 Grad.

"Dazu schien die Sonne nahezu ungebremst", teilte der DWD mit. In Bayern waren es 660 Sonnenstunden. Im Mai gab es dann aber eine Ausnahme: in diesem Monat schien die Sonne in Bayern so wenig, wie in keinem anderen Bundesland.

Mai geht heiß zu Ende

Schon am 12. April gab es mit mindestens 25 Grad den ersten Sommertag des Jahres am Oberrhein, in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am 2. Mai wurde in Waghäusel-Kirrlach im Oberrheingraben mit 30,4 Grad das erste Mal ein heißer Tag mit mehr als 30 Grad gemessen. Hier erwartet der DWD an diesem Samstag auch den bundesweiten Höchstwert des Frühjahrs mit rund 31 Grad.

Schwül-warm wird es am Samstag auch in Bayern mit Höchstwerten bis 30 Grad. Dazu gibt es viel Sonnenschein und im Tagesverlauf einige Quellwolken. Spätnachmittags und abends sind im Mittelgebirgsraum örtlich Schauer und kräftige Gewitter möglich.