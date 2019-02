Wie sich Israel auf den ESC vorbereitet

Glaubt man den Bewertungen im Internet, gehört das LaGuardia-Hotel zu den schlechtesten Hotels in Tel Aviv. Schrecklich sei es dort, schreibt ein Nutzer über das Hotel, das direkt an der Stadtautobahn liegt. Ein anderer beschwert sich über den üblen Geruch in den Zimmern. Trotzdem verlangt das Hotel während des Eurovision Song Contests für ein Doppelzimmer 536 Euro pro Nacht. Drei Monate vor dem ESC haben Fans und Besucher ein Problem: Tel Aviv ist eine der teuersten Städte der Welt. Und trotzdem sind viele Hotels während des ESC ausgebucht. Eitan Schwarz leitet das Tourismusbüro der Stadt Tel Aviv. Er rechnet mit bis zu 18.000 Fans, die allein für den ESC nach Tel Aviv kommen.

"Die Hotels in Tel Aviv sind im Mai immer zu 85 Prozent belegt. Jedes Jahr. Rechnen wir jetzt auch noch alle dazu, die zum ESC kommen, haben wir eine ganze Menge Menschen." Eitan Schwarz, Leiter Tourismusbüro Tel Aviv

Eine Zeltstadt im Park

Tel Avivs Antwort auf den knappen und teuren Wohnraum liegt im Norden der Stadt. Mitten im Yarkon-Park: kleiner Fluss, große Rasenflächen, gute Lage. Im Park soll eine Zeltstadt entstehen. Die Basisversion gibt es für umgerechnet 25 Euro pro Nacht und Person. Wer mehr Komfort will, kann ein Luxuszelt für vier Personen buchen. Kosten: 240 Euro pro Nacht. 2.000 ESC-Fans sollen im Park übernachten. Ganz in der Nähe vom Messezentrum, wo der ESC ausgetragen wird.

"Die Leute können von hier aus losgehen und innerhalb von fünf Minuten beim Konzert sein und zum Beispiel Netta live sehen. Das hat es bisher noch in keiner Stadt, in der die Eurovision stattfand, gegeben." Eitan Schwarz, Leiter Tourismusbüro Tel Aviv

Gut möglich, dass Tel Aviv bei den kurzen Wegen Spitze ist. Aber das gilt auch für die Eintrittspreise: 280 bis 490 Euro kostet eine Karte für das Finale. Im vergangenen Jahr in Lissabon ging das deutlich günstiger. Die meisten Fans dürften das ESC-Finale aber ohnehin am Strand verfolgen. Im Eurovision-Village. Und da ist der Eintritt frei.

Vorbereitung für Alltagssituationen

Ein Training bei den Mitarbeitern des Ordnungsamtes von Tel Aviv: Vorbereitung auf den ESC und die vielen Besucher. "Wie bekomme ich hier ein Parkticket?", fragt ein Mitarbeiter, der einen Touristen spielt."Das kriegen nur Leute, die in Tel Aviv leben", sagt seine Kollegin. Die Seminarleiterin schreitet ein. "Versuch doch erst Mal, den Touristen zu verstehen", sagt sie. Tel Aviv will im Mai ein guter Gastgeber sein. Und ganz Israel soll davon profitieren.

Boykott statt Protest - verhärtete Fronten zwischen Israelis und Palästinensern im ESC-Vorfeld

Die BDS-Bewegung will das verhindern. Unter anderem wegen der israelischen Besatzung des Westjordanlandes ruft BDS die Welt auf, den ESC in Tel Aviv zu boykottieren. Der Palästinenser Omar Barghouti ist einer der Gründer der Bewegung.

"Wir rufen zum Boykott auf, weil der ESC eine Form von Art Washing ist. Israel will mit Kunst eine weiße Weste bekommen. Es will sich befreien von Jahrzehnten militärischer Besatzung, Apartheid und dem Kolonialismus von Siedlern." Omar Barghouti, Gründer der BDS-Bewegung

Die israelische Regierung wirft der BDS-Bewegung Antisemitismus vor. Es gilt als sicher, dass BDS-Aktivisten versuchen werden, den ESC zu stören. Die Israelin Netta Barzilai, die den ESC im vergangenen Jahr gewonnen hat, kritisiert die Boykottbewegung. Demonstrationen seien okay, sagt Netta. Sie glaube aber nicht, dass ein Boykott richtig sei.

"Ich finde Proteste in Ordnung. Aber ein Boykott - davon halte ich nichts." Netta, ESC-Vorjahresgewinnerin