Deutscher Surfer am Gardasee vermisst - Brett nachts entdeckt

Ein deutscher Windsurfer wird am Gardasee vermisst. Einsatzkräfte der Küstenwache und der Polizei suchen den 54 Jahre alten Mann seit Samstag, wie die Guardia Costiera in Salò am Sonntag bestätigte. In der Nacht wurde das Brett des Mannes entdeckt.