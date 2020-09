Deutscher stürzt in Tiroler Alpen in den Tod

Tödlicher Unfall in den Tiroler Alpen: Wie die Polizei, ist am Samstag ein 74 Jahre alter Mann aus Deutschland auf einer Wandertour im Tannheimer Tal ums Leben gekommen. Der 74-Jährige aus Nordrhein-Westfalen war gemeinsam mit seiner Frau und einer Bekannten nahe der deutschen Grenze talwärts in Richtung Traualpe unterwegs. Der nach dem Absturz von anderen Wanderern verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des 74-Jährigen feststellen.

Wanderweg als "mittelschwer" eingestuft

Der Steig, an dem das Unglück passierte, ist rot markiert. Der Bergweg hat also eine "mittelschwierige" Einstufung. Die Passagen sind dort oft schmal und steil.