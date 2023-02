Reisebus aus Bayern in Österreich verunglückt - ein Toter

Beim Unfall eines deutschen Reisebusses in der Steiermark ist ein Mann aus dem Raum Passau ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Österreich dem BR auf Anfrage mitteilte, kam der Bus in einer Kehre aus derzeit noch unbekannter Ursache von der Landstraße L722 ab, stürzte eine Böschung hinab und überschlug sich mehrmals. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Flachdach eines Firmengebäudes zum Liegen. An Bord des Busses befand sich den Angaben zufolge eine Gruppe von Männern, die auf der Rückreise von einem Rodelausflug war.

Ein Mann stirbt an der Unfallstelle

Unmittelbar hinter dem Unfallfahrzeug fuhr ein Bus mit Feuerwehrleuten, die sofort erste Hilfe leisteten. Ein 31-jähriger Passagier erlag trotzdem noch am Unfallort seinen Verletzungen. Zwei Personen, darunter auch der 51 Jahre alte Busfahrer, wurden schwer verletzt. Sie wurden nach Angaben der Polizei in die Krankenhäuser Schladming und Schwarzach gebracht. Alle weiteren Passagiere erlitten laut Sprecher Verletzungen - wie schwer diese sind, ist bislang unklar.

Unglücksursache noch unbekannt

Der verunglückte Reisebus wurde am frühen Morgen mit einem Autokran geborgen. Zuvor war er für die Rettungsarbeiten von der Feuerwehr abgestützt worden, da er instabil auf dem Hausdach lag. Nach Angaben der Feuerwehr waren mehr als 160 Rettungskräfte und Polizisten im Einsatz.

Die Ermittlungen zu dem Unglück laufen, der Bus wurde dafür beschlagnahmt. "Der Reisebus wurde über Weisung der Staatsanwaltschaft Leoben sichergestellt und wird von Sachverständigen begutachtet werden", berichtete die Polizei. Dabei soll auch die Technik des Busses überprüft werden. Der Busfahrer konnte wegen seiner Verletzungen noch nicht befragt werden.

Mit Informationen von AFP und dpa