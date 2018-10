Deutscher Reisebus in der Schweiz verunglückt - eine Tote

Ein Reisebus aus Deutschland ist am Sonntag im Schweizer Kanton Tessin verunglückt. Laut Polizei starb dabei eine 27-jährige Frau, 13 Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter der Busfahrer. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. An Bord waren nach Angaben der Kantonspolizei etwa 25 Fahrgäste, alle seien inzwischen geborgen.

Auf Pfosten geprallt

Der Bus kam aus der Region Köln und sei Richtung Süden nach Italien unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rammte der Bus offenbar einen Pfosten.

Der Unfall ereignete sich aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Autobahn 2 Richtung Süden bei Sigirino, unweit des Sees Lago Maggiore. Die Autobahn wurde gesperrt.