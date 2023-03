Deutscher Kardinal Karl-Josef Rauber mit 88 Jahren verstorben

Der deutsche Kardinal Karl-Josef Rauber ist am Sonntagabend im Alter von 88 Jahren in Rottenburg bei Tübingen gestorben. Das bestätigten die Schönstattschwestern in Rottenburg-Ergenzingen, in deren Haus Kardinal Rauber zuletzt gelebt hatte. Der frühere Chef der vatikanischen Diplomatenakademie und spätere Papstbotschafter in sechs europäischen Ländern war 2015 überraschend von Papst Franziskus zum Kardinal ernannt worden. Doch der Kardinalstitel änderte in dessen Leben wenig. Der jahrzehntelang im diplomatischen Dienst stehende Priester galt weiterhin als der freundliche, zurückhaltende, humorvolle und bescheidene Mann, als der er auch vorher bekannt war.

"Alles soll bleiben, wie es ist", sagte Rauber damals. Und keinesfalls wollte er sich regelmäßig zu politischen oder kirchenpolitischen Fragen zu Wort melden. Er fühlte sich "zu alt, um die Kirche mitzuregieren". Und er sah sich "weder als Wegweiser noch als drohenden Zeigefinger der Gesellschaft".

Kardinal Rauber wurde in Nürnberg geboren

Kardinal Karl-Josef Rauber wurde am 11. April 1934 in Nürnberg geboren, hatte in Mainz Theologie studiert und wurde dort 1959 zum Priester geweiht. Mainz sah er deshalb stets als seine geistige Heimat an. Nach einer ersten Seelsorgetätigkeit im hessischen Nidda ging es für Rauber zum Studium nach Rom, wo er zeitgleich eine Diplomatenausbildung begann und im Staatssekretariat arbeitete. 1983 ernannte ihn Johannes Paul II. zum Bischof, er kam nach Uganda.

Papst Johannes Paul II. berief ihn 1990 als Präsidenten der Diplomatenakademie nach Rom und ernannte ihn drei Jahre später während der Auseinandersetzungen um den umstrittenen damaligen Churer Bischof Wolfgang Haas zum Nuntius, also zum päpstlichen Botschafter in der Schweiz und in Liechtenstein. Später war Rauber Botschafter in Ungarn und Moldawien sowie in Belgien und Luxemburg.

Corona-Infektion verschlechterte Raubers Gesamtzustand

Rauber riet anderen häufig, "die Dinge mit Humor und Gelassenheit" zu nehmen. Seine letzten Jahre verbrachte er öffentlich fast unbeachtet in einem Vorort der württembergischen Bischofsstadt Rottenburg in einem Haus mit rund 100 Schönstattschwestern. Mit ihnen feierte er Gottesdienst und hörte Beichte. Rauber lebte bescheiden in zwei Räumen, eine Fünf-Zimmer-Wohnung hatte er abgelehnt. In den ersten Jahren nach seiner Ernennung zum Kardinal half er in Württemberg noch in der Seelsorge aus und spendete jungen Menschen das Sakrament der Firmung. Doch in den vergangenen Jahren ließen seine Kräfte stark nach; eine Corona-Infektion vor rund einem Jahr verschlechterte seinen Gesamtzustand weiter.

In der Kirche der Schönstattschwestern soll Rauber nun zunächst aufgebahrt werden, damit die Ordensfrauen von ihm Abschied nehmen können. Der Leichnam soll dann nach Rom überführt werden, damit der verstorbene Kardinal auf dem dortigen Friedhof Campo Santo bestattet werden kann. Dort ist auch das Grab seiner Eltern.

Kardinalserhebung als Wiedergutmachung?

Rom machte keinen Hehl daraus, dass Rauber nicht immer alles so erledigt hatte, wie es sich seine Vorgesetzten gewünscht hatten. Immer wieder gab es Kritik an Raubers Verständnis von Diplomatie. So wurde viel darüber spekuliert, ob Franziskus bewusst einen Mann ehren wollte, der es mit dem römischen System nicht immer leicht hatte. War die Kardinalserhebung von Rauber also eine Art Wiedergutmachung?

Pikant war vor allem Raubers erste Stelle als Botschafter in der Schweiz, wo der damalige konservative Churer Bischof Wolfgang Haas die Gläubigen gegen sich aufgebracht hatte. Der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Joseph Ratzinger, rügte Rauber, nicht treu hinter dem Bischof zu stehen. Die Gläubigen fühlten sich vom Vatikan in ihrem Recht auf Mitbestimmung bei der Besetzung des Bischofspostens übergangen. Sie protestierten gegen Bischof Haas, weil dieser nie praktische Pfarreiarbeit verrichtet hätte, es fehle ihm an Erfahrung. Deshalb drehte die katholische Kirche in den Kantonen dem Bischof anschließend den Geldhahn zu und sabotierte seine Personalentscheidungen.

Vatikan versetzte Rauber nach Ungarn

Auch die Schweizer Bischöfe sahen eine "beinahe ausweglose" Situation. Rauber wollte vermitteln, der Vatikan aber versetzte ihn anschließend nach Ungarn, weil er wohl zu viel Verständnis für die rebellischen Schweizer aufgebracht hatte. Trotzdem wird Rauber der Plan für die heute noch geltende Lösung zugeschrieben: Haas zum Erzbischof von Liechtenstein hoch zu loben und ihn so aus der Schweizer Schusslinie gebracht zu haben.

Sehr erfreut zeigte sich Rauber über "die Öffnung der Kirche zu den Menschen" unter Papst Franziskus. Auch dessen Leitungsstil begrüßte er. Früher seien Briefe aus Rom an den "hochwürdigsten Herrn Erzbischof" geschrieben worden, das Schreiben des Papstes zur Kardinalsernennung habe dem "lieben Mitbruder" gegolten. Eine Zugewandtheit, die Rauber schätzte - und die er selbst praktizierte.

Mit Informationen von KNA