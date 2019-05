Deutscher Forscher in chilenischem Nationalpark tot aufgefunden

Ein deutscher Forscher ist im äußersten Süden von Chile ums Leben gekommen. Die Leiche des Mannes sei am Freitag in einem See im Nationalpark Torres del Paine in Patagonien entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Forstbehörde CONAF der dpa. Der erfahrene Wissenschaftler wurde seit Tagen vermisst.

Schwierige Witterungsverhältnisse

Der 62-Jährige hatte am Berg Centinela ein Magnetometer reparieren wollen, wie die chilenische Magallanes-Universität mitteilte. Das Magnetometer sollte Klimadaten für Forscher in Deutschland, Chile und anderen Ländern liefern. Der Wissenschaftler beschäftigte sich vor allem mit Gletschern. Bei seinem letzten Kontakt per Satellitentelefon mit einer Kollegin habe er von schwierigen Witterungsverhältnissen berichtet. Der Geologe, der in Chile geboren wurde, war an der Uni Trier als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig.

Leiche an Gletschersee geborgen

Die Leiche wurde an der Nordspitze des Gletschersees Grey geborgen. Der Wissenschaftler hatte am 16. Mai den See in einem Kajak von der Südspitze aus durchkreuzt, um sein Biwak in der Nähe der meteorologischen Station aufzuschlagen. Das Zeltlager wurde von dem Bergungsteam vom starken Wind beschädigt aufgefunden.