Deutscher Finanzminister als Schreckgespenst Frankreichs

In Deutschland ist es kaum bekannt, aber in Frankreich hat man einen Finanzminister Lindner lange gefürchtet. In TV-Runden wurde zum Beispiel so über ihn und seine FDP gesprochen: "Der Feind Frankreichs, das sind die Liberalen."

Konkret wirft man der deutschen FDP in Frankreich "Finanz-Orthodoxie" vor, also eine strenge Haushaltspolitik. Selbst die CDU, so heißt es in Frankreich, habe sich inzwischen in eine "europäischere Vision der Finanzen" eingereiht.

Streit um Vergemeinschaftung von Schulden

Die Vorurteile reichen schon mehr als ein Jahrzehnt zurück. Damals war die Schuldenkrise in der Europäischen Union das beherrschende Thema. Griechenland stand vor der Pleite, viele Länder, darunter auch Frankreich, hatten zu hohe Schuldenquoten und mussten viel zu viele Zinsen zurückzahlen.

Ein Ausweg wären gemeinsame Anleihen der Euroländer, sogenannte Euro-Bonds, gewesen. Aber ein junger FDP-Generalsekretär blieb damals kalt und verlangte stattdessen: Diese Länder sollten aufhören, über ihre Verhältnisse zu leben.

"Wir werden der Begebung von Euro-Bonds, egal ob es jetzt rote Eurobonds oder blaue Eurobonds oder Elitebonds oder James Bonds sind, egal in welcher Konstruktion nicht zustimmen." Christian Lindner am 28.11.2011 als FDP Generalsekretär.

Deutscher Finanzminister als Schreckgespenst

Die Furcht vor Lindner erreichte 2017 ihren vorläufigen Höhepunkt. Emmanuel Macron war zum französischen Staatspräsidenten gewählt worden und stellte nur kurz vor der damaligen Bundestagswahl in seiner bekannten Sorbonne-Rede seine Vision von Europa vor. Einer der wichtigen Pfeiler: Eine gemeinsame Finanzpolitik mit gemeinsamem Budget für die Länder der Eurozone.

Doch Lindner und die FDP machten kein Geheimnis daraus, dass sie von gemeinsamen Staatsschulden weiterhin nichts hielten. Daraufhin soll Macron einem Vertrauten gesagt haben: "Wenn Merkel mit den Liberalen koaliert, bin ich tot." Lindner, das Schreckgespenst Frankreichs.

Heute ist Christian Lindner deutscher Finanzminister. Emmanuel Macron ist für sechs Monate Ratsvorsitzender der EU und kämpft als französischer Staatspräsident um eine zweite Amtszeit.

Inszenierte Kämpfe mit dem Angstgegner

Macron steht also im Wahlkampf. Das müsse man berücksichtigen, sagt der französische Politikwissenschaftler Paul Maurice. Die Kämpfe mit Deutschland seien auch ein bisschen inszeniert – selbst wenn man ein Freund Deutschlands und sehr europäisch sei.

Für den französischen Präsidenten sei der deutsche Finanzminister, der meist penibel auf die Kasse schaut und die deutsche Angst vor der Inflation im Blick hat, der ideale Gegenspieler, glaubt Paul Maurice vom Institut français des relations internationales. Und er erinnert an Wolfgang Schäuble in diesem Amt, der 2013 für Frankreich auch als "bête noire" betrachtet worden sei.

Bête noire - schwarze Bestie - gemeint ist: Angstgegner. Auf Skepsis stoßen in Frankreich also nicht nur die Liberalen, sondern strenge Finanzpolitiker jeder Couleur.

Gemeinsame Schulden in der Pandemie – ein Anfang?

Doch seit der Pandemie gelten andere Regeln. Denn mit dem sogenannten Wiederaufbaufonds und dem SURE-Kreditprogramm haben die EU-Staaten zum ersten Mal gemeinsame EU-Anleihen ausgegeben, machen somit gemeinsame Schulden. Gesamthöhe: Um die 850 Milliarden Euro. Vor Corona wäre das unvorstellbar gewesen.

Wieder aber zeigt sich, wie unterschiedlich Frankreich und Deutschland auf diesen Wiederaufbauplan blicken. Für Frankreich ist das nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Paul Maurice ein Anfang, der in die Zukunft weist. Deutsche Politiker wie Christian Lindner und Olaf Scholz dagegen sähen darin eine Ausnahme.

Es könnte also sein, dass Christian Lindner als Schreckgespenst in der französischen Debatte nach der Pandemie wieder aufersteht. Dennoch, da ist sich Paul Maurice sicher, wird auch in Paris nicht alles so heiß gegessen wie es gekocht wird.

Ziemlich beste Freunde

Als Christian Lindner bei seinem Antritt als Bundesfinanzminister vor vier Wochen zum ersten Mal seinen französischen Kollegen Bruno Le Maire besuchte, bereitete ihm der einen warmherzigen Empfang. "Willkommen in Paris, willkommen in Frankreich", sagte Finanzminister Le Maire auf Deutsch und betonte, er und Lindner seien Freunde, die sich lange kennen. Lindners Besuch in Frankreich sei eine positive Botschaft für die außergewöhnlichen Verhältnisse zwischen Frankreich und Deutschland.

Lindner, der sonst durch sein selbstbewusstes Auftreten hervorsticht, wirkte fast beschämt, als er auf Englisch erwiderte, das deutsch-französische Tandem werde weiter wichtig sein für die Entwicklung der Europäischen Union und der Eurozone.