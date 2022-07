> Deutscher beim Bergwandern in Kärnten tödlich verunglückt

Deutscher beim Bergwandern in Kärnten tödlich verunglückt

Ein deutscher Wanderer ist in der Kreuzeckgruppe in Kärnten vor den Augen seines Bergkameraden in die Tiefe gestürzt. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.