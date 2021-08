Deutscher auf dem Weg zum Flughafen Kabul angeschossen

Lebensgefahr für den Mann bestehe den vorhandenen Informationen zufolge nicht, dagte Demmer. Der Verletzte werde bald ausgeflogen. Zu den Umständen des Vorfalls könne man derzeit keine Aussage machen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit.

Gefährliche Situation am Airport

Um den Flughafen herrschen seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban chaotische Zustände. Die Lage ist extrem gefährlich. Die Verzweiflung der Menschen, die auf Evakuierungsflüge gelangen wollen, wird von Stunde zu Stunde größer. Das berichtete ein Augenzeuge der Deutschen Presse-Agentur. Demnach halten sich am Eingang zum zivilen Teil, der an einem großen Kreisverkehr liegt, weiterhin Hunderte Menschen auf, die versuchen, auf das Gelände und dann mit Hilfe von westlichen Flugzeugen außer Landes zu kommen. Kämpfer der Taliban feuerten dort in die Luft und schlugen mit Peitschen, um die Leute zu vertreiben.

Botschaft warnt vor "unübersichtlicher Lage"

In einem Schreiben der deutschen Botschaft an Menschen, die auf einen Flug hoffen, hieß es am Freitag: "Die Lage am Flughafen Kabul ist aber äußerst unübersichtlich. Es kommt an den Gates immer wieder zu gefährlichen Situationen und bewaffneten Auseinandersetzungen. Der Zugang zum Flughafen ist derzeit möglich. Zwischendurch kann es aber immer wieder kurzfristig zu Sperrungen der Tore kommen, auch weil so viele Menschen mit ihren Familien versuchen, auf das Gelände zu kommen. Wir können Sie leider nicht vorab informieren, wann die Tore geöffnet sein werden."

Hubschrauber sollen gefährdete Deutsche evakuieren

Das Bundesverteidigungsministerium hatte kurz zuvor bestätigt, dass die Bundeswehr zwei leichte Hubschrauber in Afghanistan einsetzen will, etwa um gefährdete Deutsche in Gefahrenlagen zu retten und evakuieren. Es gehe um leichte Transporthubschrauber, mit denen vier voll ausgerüstete Soldaten transportiert werden können. Die Hubschrauber sollten spätestens Samstagfrüh in Kabul eintreffen.

Die Zeit für die Evakuierung drängt

Der Zeitdruck wächst, weil die USA eigentlich bis zum 31. August den Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan abgeschlossen haben wollen. Vom Schutz durch die derzeit 5.200 US-Soldaten hängen aber die Evakuierungen anderer Streitkräfte wie beispielsweise der Bundeswehr ab. US-Präsident Joe Biden schließt nicht aus, dass Truppen zur Evakuierung von US-Bürgern auch über den 31. August hinaus in Kabul bleiben - sicher ist das nicht. Zudem ist ungewiss, wie sich die Taliban weiter verhalten.

Bundeswehr flog bisher über 1.600 Menschen aus

Die Bundeswehr hat bisher nach Angaben des Verteidigungsministeriums 1.649 Menschen aus 38 Nationen aus Kabul evakuiert. Eine Regierungssprecherin spricht von elf Evakuierungsflügen. Das Auswärtige Amt teilt mit, man habe dabei auch mehr als 100 EU-Angehörige und 160 Personen aus Drittstaaten transportiert. Umgekehrt seien bei Flügen der USA und der Niederlande 135 Personen evakuiert worden, deren Rettung Deutschland wichtig sei.

