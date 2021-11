Nach 22-Stunden Flug: Deutscher Astronaut Maurer erreicht ISS 

Mit knapp zweiwöchiger Verspätung beginnt für den deutschen Astronauten Matthias Maurer seine sechsmonatige Mission im All: Ein Raumschiff mit Maurer und drei US-Astronauten an Bord hat am Freitagmorgen die Internationale Raumstation ISS erreicht. Nach einem rund 22-stündigen Flug dockte die Kapsel "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX gegen 01.10 Uhr an die ISS an.

Anschießend schwebten die vier Astronauten durch eine Luke in die Raumstation ein. An Bord der ISS wurde sie vom US-Astronauten Mark Vande Hei und den russischen Kosmonauten Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow in Empfang genommen. Kurz darauf gab es eine offizielle Willkommens-Zeremonie, zu der auch Nasa-Managerin Kathy Lueders und der Chef der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Josef Aschbacher, zugeschaltet waren. "Es ist so gut, euch zu sehen", sagte Lueders und Aschbacher wandte sich speziell an Maurer. "Wir alle hier bei der Esa sind so stolz auf dich, so aufgeregt, dich auf der Raumstation zu sehen, und wünschen dir ganz viel Glück."

Maurer ist der zwölfte Deutsche im All

Maurer ist nun der zwölfte Deutsche im All, der vierte auf der ISS - und der erste, der in einem "Crew Dragon" dorthin geflogen ist. Zur "Crew 3" gehören neben Maurer die US-Astronauten Raja Chari und Tom Marshburn sowie die US-Astronautin Kayla Barron. Der US-Luftwaffenpilot Chari, der Kommandant der Mission, ist wie Maurer und Barron zum ersten Mal im All. Marshburn war schon zwei Mal auf der ISS.

Mehr als 100 wissenschaftliche Experimente geplant

Der Saarländer Maurer und seine drei US-Kollegen sollen ein halbes Jahr lang auf der ISS leben und arbeiten. Während Maurers Mission "Cosmic Kiss" sind mehr als hundert wissenschaftliche Experimente geplant, von denen 36 in Deutschland entwickelt wurden. Forschen wollen Maurer und seine Kollegen in den Bereichen Physik, Biologie, Medizin und künstlicher Intelligenz und dabei neue Technologien erproben.

Die "Crew 3"-Astronauten sollen auch Weltraumspaziergänge absolvieren, um Arbeiten an den Solarpaneelen der ISS vorzunehmen. Ende des Jahres werden sie japanische Weltraumtouristen begrüßen, die an Bord einer russischen Sojus-Kapsel zur ISS fliegen. Im Februar erhalten sie außerdem Besuch von Touristen, die mit der SpaceX-Partnerfirma Axiom ins All reisen.

Langer Ausbildungsweg bis zum Astronauten auf der ISS

Zur Erde zurückkehren soll Maurer im April 2022. Der promovierte Materialwissenschaftler aus St. Wendel hatte ein mehrstufiges jahrelanges Auswahlprogramm durchlaufen, bevor er 2015 in das Astronautenkorps der ESA aufgenommen wurde. Danach folgten weitere Ausbildungsschritte. Für seine Mission auf der ISS absolvierte Maurer zudem noch einmal kräftezehrende Spezialtrainings - darunter für Überlebensstrategien in der Kälte und medizinische Notfälle.

Start der Mission verzögerte sich

Der Start der Mission war ursprünglich schon für den 31. Oktober geplant, wurde aber zunächst wegen eines Sturmtiefs verschoben. Dann musste der Flug wegen einer "geringfügigen medizinischen Angelegenheit" bei einem Besatzungsmitglied erneut aufgeschoben werden. Zuletzt wurde auch noch die Rückkehr einer anderen ISS-Crew vorgezogen.