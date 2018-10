Deutscher Apothekertag - Nachwuchsmangel und Internetkonkurrenz

Forstinning im Osten von München. Vor knapp einem Jahr hat die einzige Apotheke am Ort dicht gemacht. Es gab keinen Nachfolger. Die nächste Apotheke ist rund vier Kilometer entfernt. Walter Klessinger, Vorsitzender des örtlichen Seniorenbeirats, spricht von einem unhaltbaren Zustand, vor allem, wenn man an die älteren Mitbürger denkt.

Briefkasten-Apotheke liefert frei Haus

Ursula Frey sitzt im Rollstuhl. Für sie ist eine wohnortnahe Apothekenversorgung wichtig. Doch auch eine Unterschriftenaktion des Seniorenbeirats brachte keinen Geschäftsnachfolger her. Stattdessen hat eine Apotheke aus der Region eine sogenannte Rezeptsammelstelle eingerichtet – quasi einen Briefkasten mit zweimaliger Leerung am Werktag. Die Medikamente liefert die Apotheke dann später frei Haus.

Bereits 132 Rezeptsammelstellen in Bayern

Für Ursula Frey und Walter Klessinger nicht das Gelbe vom Ei. Walter Klessinger sieht die Rezeptsammelstelle eher als Notbehelf. Ursula Frey stört daran, dass sie auf die Medikamente warten muss und sie nicht direkt überreicht bekommt. In ganz Bayern gibt es inzwischen 132 solcher Rezeptsammelstellen. Falls Beratung nötig, erfolgt sie am Telefon.

Gründe für Apothekenrückgang vielschichtig

Die Gründe für den Apothekenrückgang sind vielschichtig. Ist es in der Stadt eher die Konkurrenz der Geschäfte untereinander, so ist es auf dem Land – ähnlich wie bei den Ärzten – oft die mangelnde Attraktivität des Wohnorts. Am Apotheker-Nachwuchs liegt es nicht. Die Zahl der Absolventen steigt leicht. Doch hat laut Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände die verfügbare Arbeitszeit der Pharmazeuten abgenommen – sei es durch Kindererziehungszeiten oder durch andere Teilzeitmodelle. Für Verbandspräsident Friedemann Schmidt muss vor allem die Vergütung für Dienstleistungen der Apotheken besser werden:

"Wir haben seit vielen Jahren so eine Art Honorarblockade, das hat etwas mit dem System der Vergütungen für Apotheken zu tun, die muss aufgebrochen werden. Wir brauchen neue Möglichkeiten Leistungen zu erbringen, die aber im deutschen System so noch nicht angeboten werden. Zum Beispiel das Thema des Medikationsmanagements, wo chronisch kranke Patienten mit vielen Arzneimitteln kontinuierlich über länger Zeit betreut werden." Friedemann Schmidt, Präsident Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände

Ausländische Versandapotheken gefährden viele Ortsapotheken

Wirklich existenzgefährdend für viele Ortsapotheken könnten laut Schmid schon bald die ausländischen Versandapotheken sein. Denn sie unterliegen nicht dem Festpreis für verschreibungspflichtige Arzneimittel, die den Hauptumsatz einer niedergelassenen Apotheke ausmachen. Der Festpreis schützt also die kleinen Apotheken, die laut Schmidt bei rund 80.000 Euro Jahresertrag eine Rabattschlacht schon theoretisch nicht durchhalten könnten.

Die Apotheker blicken deshalb auf ihrem Verbandstag heute in München auf die Bundesregierung: Sie hatte im Koalitionsvertrag angekündigt, sich für ein generelles Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten einzusetzen. Gesundheitsminister Jens Spahn hält auf dem Apothekertag ein Grußwort, das nun mit Spannung erwartet wird.