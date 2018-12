Deutsche warten im Schnitt neun Wochen auf Handwerker

Wer gerade ein Haus baut oder ein Wohnung renoviert, kennt das Problem: Neun Wochen wartet man in Deutschland zur Zeit durchschnittlich auf einen Termin beim Handwerker. Auch Mieter kennen das. Und Besserung ist nicht in Sicht. "Die Wartezeiten werden sich leider erst einmal nicht verkürzen", sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, der "Welt am Sonntag".

Wachstum 2019 wohl überdurchschnittlich

Wollseifer erwatet für 2019 ein Umsatzwachstum von drei bis vier Prozent, also deutlich mehr als für die Gesamtwirtschaft vorhergesagt. 2017 waren es 3,1 Prozent in diesem werden es laut dem Verbandspräsidenten fünf Prozent werden.

Rückkehr zur Meisterpflicht

Wollseifer fordert, dass wieder mehr Branchen zur Meisterpflicht zurückkehren; unter anderem Fliesenleger, Jalousie- und Rollladenbauer, Werbetechniker oder Orgelbauer. Die Aufweichung der Meisterpflicht habe eine "Dequalifizierungsspirale in Gang gesetzt“, so Wollseifer. "Da klatschen Leute bei denkmalgeschützten Gebäuden irgendeine Kunststoffpampe an die Wände, anstatt mineralische Farben zu nehmen."