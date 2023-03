Deutsche Umwelthilfe ruft zur Anzeige von Falschparkern auf

Einer bundesweiten Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zufolge dulden zahlreiche deutsche Städte die systematische Behinderung und Gefährdung von Fußgängerinnen und Fußgängern, weil sie zu wenig gegen illegales Parken auf Gehwegen unternehmen. Das sei lebensgefährlich, so die Organisation - und fordert Bürgerinnen und Bürger nun auf, Falschparker zur Anzeige zu bringen.

Bayern schneidet als "besonders fußgängerfeindlich" ab

Die DUH hatte sämtliche deutsche Großstädte sowie die fünf größten Städte jedes Bundeslandes nach ihren Plänen zum Parkraummanagement befragt. Dabei kam heraus: Nur 26 der 104 abgefragten Städte bestätigen, dass sie Falschparken auf Gehwegen konsequent ahnden. In Bayern sichert keine einzige Großstadt zu, Parken auf dem Gehweg grundsätzlich zu ahnden. Damit schneiden bayerische Städte in der Erhebung besonders "fußgängerfeindlich" ab.

So erfolgt in Erlangen und München keine konsequente Ahndung von Falschparkern auf Gehwegen - ob geahndet wird oder nicht, ist den Ordnungskräften im Rahmen einer Einzelfallentscheidung überlassen. Fürth verwarnt erst bei stärkeren Behinderungen auf Geh- und Radwegen und in Ingolstadt ist erst nach ein paar Minuten ein Strafzettel fällig. Die Städte Augsburg, Nürnberg, Regensburg und Würzburg verweisen lediglich pauschal auf die gesetzlichen Grundlagen und lassen Einzelheiten offen.

Viele Städte lassen einen halb zugeparkten Gehweg durchgehen

Bayern steht aber mit seinen schlechten Noten nicht alleine da: Göttingen und Magdeburg kommen ebenfalls nicht gut weg in der Umfrage. Sie hatten angegeben, 80 cm breite Gehwege als ausreichend anzusehen und Gehwegparker dann nicht abzuschleppen. Außerhalb bewirtschafteter Flächen bestraft Göttingen hier sogar grundsätzlich nicht. Mainz und Aachen legen nochmal zehn Zentimeter drauf und geben sich mit 90 Zentimetern Gehweg zufrieden. Alle vier gelten damit ebenfalls als besonders fußgängerfeindlich, denn laut offiziellen Regelwerken ist eine Gehwegbreite von mindestens 2,20 Metern notwendig.

Dem werden auch Offenbach am Main, Krefeld, Leverkusen, Trier und Kiel nicht gerecht: Hier wird erst abgeschleppt, wenn der verbleibende Gehweg unter einen Meter breit ist. Solange der Gehweg noch nutzbar ist, sieht auch etwa Recklinghausen Bußgelder nicht für notwendig an. Krefeld sieht's ganz pragmatisch: In Gegenden mit hohem Parkdruck drücke man seinerseits ein Auge zu.

"In deutschen Städten gilt oft das Recht des Stärkeren"

Menschen mit Rollstuhl oder Kleinkinder auf dem Fahrrad, die den Gehweg nutzen müssen, seien in all diesen Städten gezwungen, auf die Straße auszuweichen, so die Deutsche Umwelthilfe. Robin Kulpa, stellvertretender Leiter Verkehr und Luftreinhaltung der DUH, attestiert den Städten ein mangelndes Problembewusstsein: "Gehwege sind für den Fußverkehr da. Dennoch gilt in deutschen Städten oft das Recht des Stärkeren. Menschen mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl wird in den meisten Städten der Weg von Autos blockiert."

DUH: Bürger sollen Falschparker fotografieren und anzeigen

Für Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, sollte das Falschparken auf Gehwegen konsequent geahndet werden. Er fordert nun harte Maßnahmen wie ein sofortiges Bußgeld, einen Punkt in Flensburg und das unverzügliche Abschleppen. "Die systematische Duldung von Falschparkern auf Gehwegen ist lebensgefährlich und aus unserer Sicht rechtswidrig. Autos auf dem Gehweg verdecken die Sicht und zwingen Menschen zum Ausweichen auf die Straße - mit fatalen Folgen." Es sei deshalb nichts anderes als Notwehr, wenn jetzt immer mehr Menschen Falschparker fotografierten und Behinderungen zur Anzeige brächten. "Genau dazu fordern wir die Menschen auf, und zwar so lange, bis die Städte ihrer Pflicht, freie Gehwege zu garantieren, endlich nachkommen."

Anfang März bestätigte das Oberverwaltungsgericht Bremen die Rechtsauffassung der DUH. In Deutschland verunglücken jedes Jahr knapp 10.000 Menschen bei Verkehrsunfällen in Zusammenhang mit parkenden Autos.

Mit Informationen von DPA.