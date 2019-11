Deutsche Studenten in Hongkong wieder auf freiem Fuß

Zwei deutsche Austauschstudenten, die am Freitag am Rande der Proteste in Hongkong festgenommen worden waren, sind inzwischen wieder freigelassen worden. Nach Berichten der Nachrichtenagentur dpa durften die beiden 22-jährigen Kunststudenten der Lingnan Universität am Samstag den Polizeigewahrsam verlassen.

Der Grund für die Festnahme war die Teilnahme an einer "illegalen Versammlung". Einer der Studenten soll auch gegen das Vermummungsverbot verstoßen haben. Das Auswärtige Amt hatte zuvor bestätigt, in Kontakt mit den beiden Deutschen zu stehen.

Brandsätze, Tränengas, Pfeile - nach ruhiger Nacht erneute Gewalt

Die Situation in der ehemalige britischen Kronkolonie spitzt sich immer mehr zu, erneut gab es gewaltsame Proteste - vor allem rund um den Campus der Polytechnischen Universität im Stadtteil Kowloon. Dort ging die Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Protestler vor, diese wiederum warfen Molotow-Cocktails, schossen mit Pfeilen und zündeten teilweise Bäume auf dem Campus an. Ein Polizist wurde von einem Pfeil ins Bein getroffen.

Die Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion halten inzwischen seit mehr als fünf Monaten an. Die Demonstranten kritisieren unter anderem den wachsenden Einfluss Chinas auf Hongkong.