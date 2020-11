Deutsche Reaktionen auf Trump: Eine "explosive Situation"

USA vor Verfassungskrise

Von einer "explosiven Situation" sprach Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie widersprach Trumps Darstellung, er habe bereits die Wahl gewonnen: "Diese Wahl ist noch nicht entschieden", sagte die CDU-Politikerin im ZDF, denn "die Stimmen werden noch ausgezählt". Sie warnte angesichts des Auftretens von Trump vor "einer Verfassungskrise in den USA" - dies sei "etwas, das uns insgesamt sehr beunruhigen muss".

Fassungslos zeigte sich FDP-Chef Christian Lindner. Dass Trump noch vor Auszählung aller Stimmen den Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich beansprucht, führe zu einer "kritischen, einer bestürzenden Situation", sagte er im ZDF. "Damit bahnt sich eine dramatische Konfliktsituation in der amerikanischen Demokratie an mit unabsehbaren Folgen nicht nur für das amerikanische Volk, sondern darüber hinaus - auch für die Welt und mithin auch uns in Europa", warnte Lindner.

Gysi: Bruch mit "Tradition und Regeln"

Trumps Verhalten breche mit "Tradition und Regeln", kritisierte der FDP-Chef. Was Trump nun mache, "übersteigt doch das, was man vor wenigen Monaten für möglich gehalten hätte". Trump spiele "bewusst mit einer drohenden Verfassungskrise und zündelt erneut an den Grundfesten der US-amerikanischen Demokratie", empörte sich auch Lindners Parteifreundin Agnes Strack-Zimmermann.

Scharfe Kritik an Trump kam auch von der Linkspartei: "Das ist wirklich undemokratisch", sagte Außenexperte Gysi im ZDF. "Er will die Leute aufputschen." Es wäre verhängnisvoll, sollte die Wahl nicht von den Wählern, sondern vom Supreme Court entschieden werden. "Wenn dann doch festgestellt wird, dass Biden gewonnen hat und nicht er, hat er schon eine Stimmung geschürt."

Linken-Chef Bernd Riexinger wertete Trumps frühzeitige Siegeserklärung als "erneuten Angriff auf das demokratische System". Die Situation sei "brandgefährlich".

AfD-Chef Jörg Meuthen zeigte sich zuversichtlich, dass bis Freitag ein klares Ergebnis vorliegt. Die Hängepartie sei "unerfreulich"", aber "das werden die Vereinigten Staaten überleben. Über Trumps Verhalten nach der Wahl zeigte er sich "irritiert".

Auf einen Trump-Sieg nicht vorbereitet

Ein Sieg Donald Trumps bei der Präsidentenwahl in den USA würde Deutschland nach Ansicht des CDU-Außenpolitikers Norbert Röttgen kalt erwischen. "Wir sind darauf nicht vorbereitet", sagte Röttgen, der sich auch um den CDU-Vorsitz bewirbt. Sollte Trump für vier weitere Jahre Präsident bleiben, würde es eine Steigerung all dessen geben, was man in der ersten Amtszeit erlebt habe. "Es macht einen Unterschied, ob man vier Jahre die NATO überraschend in Zweifel zieht oder ob das acht Jahre lang passiert", sagte er in der ARD.

Der Wahlausgang in den USA ist derzeit offen. Trump und Biden liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Trump bestätigte am Morgen alle Befürchtungen, wonach er den Wahlsieg vorzeitig für sich reklamierte - und vor den Obersten Gerichtshof des Landes ziehen will, um eine weitere Auszählung der Stimmen zu stoppen. US-Medien prognostizierten noch keinen Gewinner. Rechtlich hat Trumps Siegeserklärung keine Auswirkungen.

Rufe nach stärkerer EU

Die Ereignisse in den USA befeuern auch Rufe nach mehr Eigenständigkeit Europas. Verteidigungsministerin und CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und Grünen-Co-Chef Robert Habeck plädierten unabhängig vom Ausgang der Wahl dafür, dass die EU gemeinsam und stärker in der Welt auftreten müsse. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sprach sich ebenfalls für eine stärkere "Abkoppelung" Europas von den USA aus.