Deutsche Kuh-Pflegerin darf nach Visum-Streit in Indien bleiben

Eine deutsche Kuh-Schützerin in Indien hat sich eine längere Aufenthaltsdauer erstritten, nachdem die Verlängerung ihres Visums zunächst verweigert worden war. Die Regierung in Neu Delhi erlaubt Friederike Irina Brüning nun weiter im Land zu bleiben: Ihr Visum sei nach einigem Hin und Her verlängert worden, sagte Brüning am Montag (25.5.19). Die 61-Jährige pflegt seit Jahren kranke und alleingelassene Kühe. Die Tiere gelten Hindus in Indien als heilig.

Deutsche pflegt seit 20 Jahren Kühe in Indien

Brüning, die vor 20 Jahren aus Berlin nach Indien ging, betreut nach eigenen Angaben rund 1.800 Kühe in der Stadt Mathura im Norden des Landes. Bis zu 15 Tiere würden jeden Tag zu ihr gebracht. Für ihren Einsatz wurde sie bereits mit dem Kuh-Schutz-Preis Padma Shri ausgezeichnet. Als ihr Visum nun nicht verlängert werden sollte, drohte sie, den Preis zurückzugeben. Daraufhin setzte sich Außenministerin Sushma Swaraj für Brüning ein.

Aus privaten Mitteln: 200.000 Euro für Kuh-Pflegestation

Die Regierung von Narendra Modi setzt sich für den Schutz von Kühen ein, Vorschriften gegen Schlachtung und Verzehr von Rindfleisch wurden seit ihrem Antritt im Jahr 2014 verschärft. Das führt dazu, dass Besitzer alte und kranke Tiere häufiger aussetzen, anstatt sie zum Schlachter zu bringen. Rund 200.000 Euro aus eigener Tasche hat Brüning, die zum Hindu-Glauben übergetreten ist, nach eigenen Angaben in ihre Kuh-Pflegestation investiert. "Eine Kuh zu töten ist das Schlimmste, was man tun kann," sagt sie. (Quelle: AFP)