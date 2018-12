vor 16 Minuten

Deutsche kaufen weniger Sekt und Feuerwerk zu Silvester

Früher war mehr Silvester: Sekt und Feuerwerk verkaufen sich zu Neujahr in Deutschland nicht mehr so gut. Auch ist laut Statistischem Bundesamt der Absatz von Karpfen zurückgegangen - ein traditionelles Neujahrs-Essen in vielen Regionen.