Deutsche in Großbritannien: Die Brexit-Angst geht um

Das britische Parlament hat am Dienstag über einzelnen Anträge abgestimmt - nicht über das Austrittsabkommen, das Premierministerin Theresa May zuvor mit Brüssel ausgehandelt hatte. Das Land läuft damit nach wie vor auf einen harten, ungeordneten Brexit zu. Denn ob die Europäische Union neu, im Sinne der Briten, verhandeln wird, ist völlig offen. Das Wirrwarr in Großbritannien schafft große Verunsicherung.

Auch viele Deutsche, die in Großbritannien leben, betrifft das, wie zum Beispiel Ursula Hudson. Sie stammt ursprünglich aus Garmisch-Partenkirchen und lebt nun schon seit über 20 Jahren in Großbritannien. Der Brexit kommt ihr vor wie "ein Schritt zurück in die Steinzeit".

Ursula Hudson lebt mit ihrer Familie nördlich der Küstenstadt Brighton in Hurstpierpoint. Als Vorstandsvorsitzende von Slow Food Deutschland und Mitglied des Vorstands von Slow Food International pendelt sie zwischen Deutschland und Großbritannien hin und her. Die Wochenenden verbringt sie meist zu Hause.

Strenge Vorschriften für Einbürgerungswillige

Dass ihr Bleiberecht neuerdings Thema in der Familie ist, hält sie für absurd. Sie will auf jeden Fall jetzt einen britischen Pass beantragen, um auf Nummer sicherzugehen, sagt sie im Interview mit report München. Der garantiere ihr volle Bürgerrechte, die sie als Deutsche nicht habe. Die Vorschriften für den Erwerb der britischen Staatsbürgerschaft aber haben sich seit dem Brexit-Votum verändert. Derzeit verlangen die Behörden, dass man in den letzten 12 Monaten nicht mehr als 90 Tage außer Landes war. Doch beruflich bedingt war Ursula Hudson öfter weg und fürchtet deshalb langfristig um ihr Bleiberecht.

"Ich bin sehr unwillig mich dem ganzen Verfahren auszusetzen, weil ich finde, nach 22 Jahren oder fast 23 Jahren England, 20 Jahren Ehe mit einem Engländer, eingezahlt ins Steuersystem, gehört man irgendwie zum Mobiliar des Landes. Aber offensichtlich nicht. Und jetzt muss man diesen Status plötzlich sichern. Ich habe mich auch immer stark als Europäerin gefühlt. Ganz stark. Und: Ich finde, das ist ein Drama." Dr. Ursula Hudson

Wie chaotisch wird der Alltag?

Die Familie Hudson blickt mit Sorge in die nahe Zukunft. Denn ein ungeordneter Brexit hätte gravierende Folgen, wohl auch für Geschäftsreisende wie Ursula Hudson: Sie erwartet Behinderungen im Flugverkehr, Riesenstaus an den Häfen und Chaos bei der Grenzabfertigung.

Bleiben oder gehen?

"Unsere Planungen sind, dass wir bei fortgesetzter Unsicherheit Richtung 20. März das Auto packen und mal drei, vier Wochen nach Deutschland gehen. Denn ich muss auch wegen meiner Arbeit in Deutschland sein. Und ich kann dann unter Umständen dann nicht so leicht hin- und herwechseln." Dr. Ursula Hudson

Kofferpacken für immer, auch das könne für sie und ihre Familie eine Option sein. Denn was nach einem ungeordneten Brexit kommt - da will Ursula Hudson nicht dabei sein.