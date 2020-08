Deutsche im Ausland: Wie erleben sie die Corona-Pandemie?

Die 43-jährige Nürnbergerin Nadine Eisenhut hat sich vor fünf Jahren dazu entschlossen, ihr bisheriges Leben in Franken aufzugeben und in die USA zu ziehen. Bislang lief es in den Staaten gut für sie: Eisenhut fand ein neues Zuhause in der Nähe von Orlando in Florida und ihren Traumjob in der Tourismusbranche.

Doch dann folgte die Corona-Pandemie und mit ihr der Verlust ihres Jobs, weil die Touristen ausblieben. Mit ihrem Schicksal ist Nadine Eisenhut jedoch nicht allein, wie sie dem ARD-Politmagazin report München erzählt: "Speziell hier in Florida sind natürlich unheimlich viele Leute arbeitslos und müssen sich komplett umorientieren."

Ernste Lage in Florida

Zu den beruflichen Sorgen von Nadine Eisenhut kommt hinzu, dass sich ihre Wahlheimat Florida zu einem der Corona-Hotspots weltweit entwickelt hat. Social Distancing steht deshalb nun auf der Tagesordnung. Darüber hinaus gilt fast überall vor Ort eine strenge Maskenpflicht.

Das war nicht immer so. Anfangs wurde die Corona-Pandemie speziell in Florida unterschätzt; nur die wenigsten trugen hier eine Maske. Nun halten sich die meisten an die Vorgaben, erzählt Eisenhut. Ein Problem gibt es jedoch weiterhin. Speziell junge Menschen mieten sich in Ferienhäuser ein und feiern illegale Partys. "Sie fahren mit dem Auto her aus New York, aus North Carolina, das merkt ja kein Mensch", beklagt sich Nadine Eisenhut. Sie musste bereits die örtlichen Sheriffs einschalten, weil in ihrer Nachbarschaft illegale Corona-Partys stattfanden.