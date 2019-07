Deutsche Flughäfen ohne Drohnenabwehr

Wenn die Bauteile einer Drohne – vor allem der Batterieblock – bei hoher Geschwindigkeit auf Cockpit oder Triebwerk eines Flugzeuges treffen, dann kann das katastrophale Folgen haben. Deutschen Flughäfen können bisher aber nur hilflos zusehen, wenn eine Drohne zu nahe an die Flugschneisen oder gar direkt auf das Airportgelände fliegt. Und das kommt immer häufiger vor, sagt Ute Otterbein, Sprecherin der Deutschen Flugsicherung DFS:

"Wir hatten im Jahr 2017 insgesamt 88 solcher Sichtungen. Und schon ein Jahr später 158 Sichtungen, also beinahe eine Verdoppelung. Und insgesamt ist das für uns ein Anlass, das Thema Drohnen mit einer hohen Priorität zu behandeln." Ute Otterbein, Sprecherin Deutsche Flugsicherung DFS

Technik ist vorhanden - aber die Installation lässt auf sich warten

Konkret ist allerdings noch nichts passiert. Eine Abwehrstrategie mit entsprechenden technischen Systemen hat nämlich bisher kein einziger größerer Verkehrsflughafen. Zwar gäbe es durchaus entsprechende Systeme am Markt, doch deren Anschaffung und Betrieb scheitert bisher an der Frage der Zuständigkeit. So teilt der Frankfurter Flughafen als der größte deutsche Airport auf Anfrage mit, die Polizeibehörden seien verantwortlich. Das Bundesverkehrsministerium wiederum verweist auf die Zuständigkeit der Flughäfen selbst. Die Kosten lägen bei mehreren Millionen Euro. Etwa für das System Guardion eines bayerischen Konsortiums rund um den Mittelständler ESG. Es kann per Radar, Kameras und Funk Drohnen erkennen und verfolgen und auch Gegenmaßnahmen einleiten, etwa per Störsender, so Projektmanager Christian Jaeger:

"Alle Informationen aus den verschiedenen Sensoren werden zusammengefasst und auf einer Karte dargestellt. Der Bediener sieht das an seinem Arbeitsplatz, kann entsprechend reagieren, kann diese Informationen verteilen und kann auch Abwehrmaßnahmen einleiten. Und diese Information ist dann auch einfach verteilbar, zum Tower, zur Polizei, die darauf reagieren können." Christian Jaeger, Projektmanager ESG

Unverständnis bei der Lufthansa

Für den Schutz von Staatsgästen wurde das Guardion-System bereits erfolgreich eingesetzt. Volkswagen hat ein solches System gekauft, um Teststrecken und Prototypen vor Spionage-Drohnen zu schützen. Eine Anschaffung für Zivilflughäfen dagegen wurde bisher auf die lange Bank geschoben. Bisher gab es nur unverbindliche Vorführungen durch ESG und Wettbewerber wie Rheinmetall. Das ärgert unter anderem Carsten Spohr. Der Chef der Lufthansa fordert ein entschlossenes Handeln:

"Wir sehen hier unbedingt die Bundespolizei im Lead, weil wir hier die Kompetenz an einer Stelle brauchen. Wir sind hier auch in Diskussionen mit der Politik. Wichtig ist aber auch, die Abschreckung weiter zu erhöhen. Dass klar ist: Jeder, der eine Drohne in der Nähe eines Flughafens betreibt begeht einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr, und muss dafür nicht nur mit empfindlichen Geldstrafen, sondern auch mit Gefängnis rechnen." Carsten Spohr, Lufthansa-Chef

Gerade die Lufthansa hatte zuletzt unter der nicht vorhandenen Drohnenabwehr zu leiden. Im Mai musste der Frankfurter Flughafen knapp eine Stunde geschlossen werden. Tausende Passagiere waren betroffen, Flüge mussten verschoben oder abgesagt werden. Die Kosten summierten sich auf einen Millionenbetrag.

Mit der fehlenden Drohnenabwehr an den deutschen Flughäfen beschäftigt sich heute auch das ARD-Wirtschafts-Magazin Plusminus, um 21:45 Uhr im Ersten