Deutsche EU-Ratspräsidentschaft: Was wollen Sie wissen?

Von jetzt an bis zum Jahresende kann die Bundesregierung also die Entwicklung der Europäischen Union mitgestalten. Die Themen sind vielfältig - und auch für die deutschen Belange bedeutend. Was ist wichtig und was ist bisher vernachlässigt worden? Sie bestimmen, was wir noch genauer recherchieren!

Sie wählen das Thema - Wir recherchieren!

Die Autorinnen und Autoren der Redaktion Politik im BR sowie Expertinnen und Experten aus dem jeweiligen Fachbereich werden sich ein Thema genauer anschauen, hinterfragen, den Hintergrund erklären, Pro- und Kontra-Argumente gegeneinander abwägen und mit Ihnen darüber diskutieren. Welches Thema liegt Ihnen am Herzen? Was sollte Deutschland in Europa voranbringen? Wählen Sie aus!