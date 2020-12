Deutsche EU-Ratspräsidentschaft: Bullmann zieht positive Bilanz

Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte SPD-Politiker Udo Bullmann zum Kampf gegen die Corona-Pandemie:

"Ich glaube, dass es kaum eine Ratspräsidentschaft gegeben hat, die jemals mit so vielen Herausforderungen gleichzeitig konfrontiert war. [...] Deutschland musste handeln. Und ich würde sagen: Ja, wir haben insgesamt Europa vorangebracht." Udo Bullmann, SPD-Europaabgeordneter

Nach den Worten Bullmanns hat die EU in der Krise einen völlig neuen Kurs eingeschlagen: "Wir haben fast 2.000 Milliarden Euro mobilisiert ganz kurzfristig, wir helfen uns gegenseitig mit Masken, mit medizinischem Gerät, mit Investitionen in unsere Gesundheitssysteme und in die Zukunft unserer Wirtschaft. Das ist etwas völlig anderes als die Reaktion vor zehn Jahren auf die Weltwirtschaftskrise, wo alle miteinander auf die wechselseitigen Fehler verwiesen haben", so der SPD-Europaabgeordnete. Europa stehe zusammen und das sei gut und richtig so: "Das wird einmal sehr historisch genannt werden in den Geschichtsbüchern."

Eindeutige Haltung in Verhandlungen mit Großbritannien

Vor den entscheidenden Brexit-Verhandlungen bezog Bullmann klar Position: "Wir werden alles tun, um noch eine gedeihliche Regelung zu finden, aber wir dürfen nicht riskieren, dass ein durchgeknallter Mann in Downing Street 10 das europäische Projekt ruiniert. Das ist ein zu hoher Preis." Heute findet in Brüssel der voraussichtlich letzte EU-Gipfel unter deutscher Ratspräsidentschaft statt.