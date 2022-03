Deutsche Bischöfe sprechen über Krieg, Reformen und Austritte

Die deutschen Bischöfe haben eine Erklärung zum Krieg in der Ukraine verabschiedet. Darin verurteilen sie den Einmarsch Russlands als Verbrechen. Rüstungslieferungen an die Ukraine befürworten sie, solange es darum geht, das Recht auf Selbstverteidigung wahrzunehmen.

"Wir halten sie für grundsätzlich legitim, wenn sie dazu dienen, dass das angegriffene Land sein völkerrechtlich verbrieftes und auch von der kirchlichen Friedensethik bejahtes Recht auf Selbstverteidigung wahrnimmt", so der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing.

Die Bischofskonferenz ruft auch zu weiteren Spenden für humanitäre Hilfe auf. Zugleich mahnen die Bischöfe, Kriegsflüchtlinge an anderen Orten der Welt nicht zu vergessen. Wiederholt fordern sie den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche auf, sich vom Krieg zu distanzieren.

Reformen in der Kirche

Beim Kirchenreformprozess "Synodaler Weg" streben die Bischöfe noch in diesem Jahr erste Erneuerungen an. Zuerst soll das kirchliche Arbeitsrecht erneuert werden. Genaueres sei noch nicht beschlossen, aber "sehr gut besprochen", sagt der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick.

"Wir haben als Bischöfe eine Sternstunde in den Gesprächen erlebt", so Schick. Konkret soll keinem Kirchenmitarbeiter mehr gekündigt werden, wenn er oder sie in einer gleichgeschlechtlichen Ehe lebt. Es solle keine Diskriminierung bestimmter Lebensformen mehr geben, betont der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing.

Manche Bistümer haben diesen Kündigungsgrund bereits ausgesetzt. Andere wollen es erst tun, wenn die arbeitsrechtliche Grundordnung offiziell geändert ist. Reformen können nur in den Bistümern vom zuständigen Bischof umgesetzt werden.

Priesteramt für Frauen?

Weitere Reformpläne lägen überwiegend in der Entscheidungsbefugnis von Weltkirche und Vatikan, berichtet Bätzing. Das gelte vor allem für eine Zulassung von Frauen für das Diakonat und das Priesteramt, sowie für eine Überarbeitung der kirchlichen Sexualmoral.

Beim Thema sexueller Missbrauch wollen die Bischöfe mit Nachdruck weiter daran arbeiten, dass die Opfer Anerkennungsleistungen erhalten. Eine unabhängige Kommission legt die Höhe der Zahlungen in jedem Einzelfall fest.

Mitgliederschwund

Dass die Zahl der Kirchenaustritte weiter auf Rekordmarken klettern, werde sich dadurch nicht direkt aufhalten lassen, meint Bischof Bätzing. Es komme auch an anderen Baustellen auf Ausgleich an.

Er spricht konkret die Lage in der Erzdiözese Köln an, wo Erzbischof Rainer-Maria Wölki beim Papst um seinen Rücktritt gebeten hat, nachdem viele Gläubige ihm einen miserablen Umgang mit der Missbrauchsaufklärung vorwarfen.

"Köln betrifft uns alle", sagt Bätzing, "ob das gut geht oder nicht, wird uns alle betreffen". Die Bischofskonferenz habe sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass alle im Erzbistum Köln eine Chance bekommen, ihre Anliegen einzubringen – einschließlich Erzbischof Wölki.