Deutsche Bischöfe beim Papst: Wie weiter mit den Reformen?

Kurz vor dem Auftakt des jetzigen Ad-limina-Besuches der deutschen Bischöfe in Rom gibt sich der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing zuversichtlich. Es gehe um Berichterstattung, und gerade darin sieht der Limburger Bischof eine große Chance: "Denn wir können reden, wir berichten, wir stellen die Situation der Kirche in unserem Land dar. Und das ist ja etwas anderes als die Bilder, die über die Kirche in Deutschland zum Teil in der Welt kursieren."

Furcht vor einer Kirchenspaltung

Ein Schisma, also eine Kirchenspaltung, könnte anstehen, so ist an manchen Ecken in Rom zu hören. Dass man die katholische Kirche protestantisch machen wolle, auch dieser Vorwurf ist im Umfeld des Vatikan äußerst beliebt. Für den Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf ist dies "eine Meistererzählung der Konservativen". Sie verkenne absolut die deutsche Situation und die Diskussionslage im Synodalen Weg. Diese Reforminitiative haben die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 2019 gestartet, ausgelöst durch das Entsetzen über den Missbrauch Geistlicher, durch den Umgang damit und die Vertuschung durch hohe Verantwortliche.

Bätzing: Frauen in Ämtern und Diensten - "entscheidende Zukunftsfrage der Kirche"

Georg Bätzing und die Mitstreiter an seiner Seite wollen deshalb Reformen innerhalb der Kirche. Seinen Worten zufolge will die Mehrheit der deutschen Bischöfe in vier entscheidenden Fragen weiterkommen: "Nämlich Gewalt teilen, Gewalt und Macht in der Kirche gemeinsam ausüben, auch kontrollieren lassen. Dann die Frage priesterliches Leben und Existenz, da muss sich etwas ändern. Können wir das Priesteramt für verheiratete Männer öffnen? Die Frage der Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche - für mich die entscheidende Zukunftsfrage der Kirche. Und die Frage der Orientierung, die wir Menschen in Fragen der Sexualität und der Partnerschaft geben können. Wir möchten, dass hier offener gesprochen wird“.

Alles kommt auf den Tisch

Alle Themen, so schwer sie auch sein mögen, sollen und können in dieser Woche im Vatikan auf den Tisch. Üblicherweise kommen die Bischöfe rund alle fünf Jahre in das Zentrum der Weltkirche, pandemiebedingt fand der letzte Besuch vor sieben Jahren statt. Die 67 Mitglieder der Bischofskonferenz werden mehrere Gottesdienste feiern, denn, so erzählt Christine Seuss von Vatican News, das Ziel sei zunächst einmal ein spirituelles. Ad-limina bedeute Besuch an den Apostelgräbern. Seuss: "Das heißt, das ist gewissermaßen eine Rückversicherung auch an den Grundfesten der Kirche." Damit verbunden sei natürlich der Besuch der einzelnen Dikasterien, der einzelnen Kurieneinrichtungen, die Gespräche dort. Da werde die Situation der Ortskirche vorgestellt in Berichten. Es werde Kritik ausgetauscht, beim Gespräch mit dem Papst werde auch die Situation der Kirche noch einmal beleuchtet.

Augsburger Bischof Meier: Anreicherung durch die Weltkirche

Der Augsburger Bischof Bertram Meier betonte im Vorfeld des Ad-limina-Besuches, dass der Heilige Stuhl den Synodalen Weg nicht bremse, sondern versuche, ihn zu kanalisieren und von der Weltkirche anreichern zu lassen. "Wir werden eigentlich nur daran erinnert, was katholische Kirche bedeutet – nämlich nicht in einem einzelnen Land national unterwegs zu sein, sondern unsere Gedanken in die gesamte Weltkirche einzubringen und in der Weltsynode im Herbst 2023 diskursfähig zu machen“, so Meier bei der Herbstvollversammlung des Diözesanrats der Katholiken in seinem Bistum.

Rücktrittsgesuch von Kardinal Woelki

Beim jetzigen Besuch aller deutschen Bischöfe in Rom wird sicher ein Thema ganz oben stehen: Wie geht es mit Kardinal Rainer Maria Woelki weiter? Der Kölner Erzbischof hatte Papst Franziskus ein Rücktrittsangebot geschickt, doch dieser wartet ab. Mittlerweile hat die Kölner Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet, da die Aussagen einer früheren Mitarbeiterin der Personalabteilung des Erzbistums Zweifel an einer Aussage des Kardinals aufkommen lassen, es geht um mutmaßliche Missbrauchstaten eines Priesters. Die ungeklärte Situation, so der Vorsitzende der Bischofskonferenz, sorge weit über die Grenzen des Erzbistums für große Verunsicherung. Georg Bätzing: "Der Heilige Vater hat gesagt, er hat die Entscheidung in der Hand. Wir müssen ihm deutlich machen, es braucht dringend Lösungen, es braucht eine Entscheidung. Denn so ist die Situation für viele kaum mehr zu ertragen."

Höchstwert an Kirchenaustritten

Fast 360.000 Katholikinnen und Katholiken sind im vergangenen Jahr aus der Kirche in Deutschland ausgetreten, ein neuer Höchstwert. Ob dieser Protest auch im Vatikan ankommt und dazu führt, dass sich etwas ändert - das könnte sich in den kommenden Tagen zeigen.