Deutsche bei Bergtour in Tirol tödlich verunglückt

Bei einem schweren Unglück in den Tiroler Alpen ist am Wochenende eine 28-jährige Deutsche ums Leben gekommen. Die Frau war am Sonntag bei einer Wanderung im Zillertal abgestürzt und verstarb noch vor Ort.

Absturz vor den Augen des Partners

Die in Österreich lebende Frau war offenbar gemeinsam mit ihrem Partner auf dem Abstieg. Wenige hundert Meter unterhalb des Gipfels stolperte die 28-Jährige und stürzte rund 280 Meter tief über die steile, felsige Südflanke des rund 3.000 Meter hohen Gigalitz ab.

Mehrere Wanderer hatten den tragischen Unfall bei der Polizei gemeldet - ein Notarzt-Team, das mit dem Hubschrauber an den Unglücksort geflogen wurde, konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Mehr Tote und Verletzte in den österreichischen Alpen

Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) [externer Link] erhebt die Zahl der Unfälle in den österreichischen Alpen und veröffentlicht sie in einem Jahresbericht. Demnach sind vergangenes Jahr 309 Menschen in Österreichs Bergen ums Leben gekommen. Diese Zahl liegt deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre (284) und rund 14 Prozent über der von 2023. 87 Prozent der tödlichen Unfälle erlitten Männer.

Der Statistik zufolge passierten im Vergleich die meisten Bergunfälle in Tirol. Beinahe alle Todesopfer kamen aus dem europäischen Raum. Die meisten Alpintoten im Jahr 2024 stammten aus Österreich und Deutschland.

Mit Informationen von AFP