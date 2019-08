Deutsche Bauern fahren mäßige Getreideernte ein

Es war zwar kein Dürrejahr, aber auch heuer hätten Hitze und Trockenheit in Teilen des Landes zu Problemen geführt, teilte der Präsident des Bauernverbands, Joachim Rukwied, mit.

Im Juni und Juli habe es in einigen Regionen Tage mit Temperaturen bis zu 40 Grad gegeben, so Rukwied: "Das drückt natürlich am Ende Erträge." Und in Summe stelle man fest: Die Wetterextreme nehmen zu.

Sechs Prozent weniger Ernte als im Durchschnitt

Auf 45 Millionen Tonnen schätzt der Bauernverband die Getreide-Erträge von heuer. Lässt man das extrem schlechte Erntejahr 2018 außer Acht, dann ergeben sich Einbußen von rund sechs Prozent gegenüber den Jahren von 2013 bis 2017.

Staatliche Hilfen für Bauern in Finanznöten

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte die Ernteschäden im vergangenen Jahr als "Ereignis nationalen Ausmaßes" eingestuft. Bauern, die dadurch in existenzielle Schwierigkeiten geraten waren, haben mittlerweile staatliche Hilfen bekommen.

Aus dem entsprechenden Bund-Länder-Programm sind bisher am meisten Fördermittel nach Brandenburg geflossen, nämlich 69,7 Millionen Euro bis Ende Juli.

Hofreiter verlangt Ackerbau-Strategie

Aus Sicht von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter ist es mit der einmaligen Hilfe für 2018 nicht getan. Aus seiner Sicht hätte das Landwirtschaftsministerium bereits im vergangenen Jahr alle Register ziehen müssen, um schnell einen Plan für einen "zukunftsfähigen, klimarobusten Ackerbau" vorzulegen.

"Viele Bäuerinnen und Bauern stehen das zweite Jahr in Folge vor einer existenzbedrohenden Situation, während Agrarministerin Klöckner mit leeren Händen dasteht." Grünen-Fraktionschef Hofreiter gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

Was es aus Hofreiters Sicht jetzt braucht, ist unter anderem mehr Vielfalt auf dem Acker, statt "Mais- und Weizen-Monotonie".

Ministerium legt Ende August Zahlen vor

Nach der Bilanz des Bauernverbandes zieht das Landwirtschaftsministerium in ein paar Tagen nach: Am 29. August will es seinen Erntebericht für dieses Jahr präsentieren.