Deutsche Bauern beklagen unterdurchschnittliche Getreideernte

Ein bisschen besser als 2021, aber immer noch unterdurchschnittlich – so lautet die vorläufige Erntebilanz, die der Deutsche Bauernverband (DBV) in Berlin veröffentlicht hat. Die bedeutendste in Deutschland angebaute Getreideart ist Winterweizen – hier wurden heuer knapp 22 Millionen Tonnen geerntet. Laut DBV etwas mehr als im Vorjahr, aber die Menge liege um acht Prozent unter dem Durchschnitt von 2014 bis 2021. Das Dürrejahr 2018 wird in dieser Statistik nicht berücksichtigt.

Hitze und Dürre setzten dem Getreide zu

War es im vergangenen Jahr zu nass, ist es heuer zu heiß und vor allem viel zu trocken. Hitze und Dürre haben vielen Kulturen massiv geschadet, allerdings mit großen regionalen Unterschieden.

Hohe Einbußen befürchtet bei Körnermais und Zuckerrüben

Weizen, Gerste, Roggen, Dinkel und Raps sind in ganz Deutschland mittlerweile geerntet. Für Kartoffeln, Zuckerrüben, Körnermais und Sojabohnen, die noch auf den Feldern stehen, hoffen die Landwirte jetzt noch auf Niederschläge. In Regionen vor allem in der Mitte Deutschlands befürchten die Landwirte allerdings aufgrund des fehlenden Regens in den letzten Wochen bei Körnermais und Zuckerrüben Ertragseinbußen von bis zu 50 Prozent.

Tierhalter befürchten Futtermangel

Extreme Schäden gibt es aufgrund des heißen und trockenen Sommers bei Silomais und im Grünland. Die Ernte von Silomais, der als Futter für Nutztiere oder für Biogasanlagen verwendet wird, hat heuer sehr früh begonnen, weil die Pflanzen vielerorts vertrocknen und gar keine Kolben ausgebildet haben. Aber auch hier gibt es große regionale Unterschiede. Im Unterallgäu steht der Silomais teils noch saftig grün und weit über zwei Meter hoch am Acker, in Brandenburg ist er teils nur einen halben Meter hoch und komplett dürr.

Auch im Grünland gibt es Probleme, etwa im regenarmen Franken. Das Gras auf den Wiesen ist nach dem ersten Schnitt kaum noch gewachsen. Viele Tierhalter werden deshalb Probleme bei der Futterversorgung bekommen.

Volatile Getreidepreise

Die Preise für Backweizen sind derzeit rund 100 Euro pro Tonne höher als vor einem Jahr. Am 1. August 2021 erlösten bayerische Landwirte pro Tonne Weizen zwischen 200 und 220 Euro, heuer waren es am 1. August zwischen 300 und 320 Euro. Doch die Getreidepreise sind mittlerweile – auch aufgrund des Kriegs in der Ukraine – Tagespreise und gehen ständig rauf und runter.

Am 23. August, so berichtet eine Landwirtin aus Oberbayern, bezahle die BayWa Großmehring (bei Ingolstadt) den Landwirten für Backweizen 290 Euro. Und morgen? "Gibt es sicher einen neuen, wahrscheinlich niedrigeren Preis." Und ein Landwirt aus Sachsen berichtet: "Ich schaue täglich morgens und abends in den PC, ob ich meinen Weizen verkaufen soll oder noch nicht, denn die Preise gehen abends rauf und morgens runter oder auch umgekehrt."

Bestimmt der Ukraine-Krieg die Getreidepreise?

Im Mai lag der Weizenpreis auf einem Spitzenhoch: Rund 410 Euro gab es für die Tonne Brotweizen aus der Ernte des letzten Jahres. Der Grund: die Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen und die Angst vor massiven weltweiten Versorgungsengpässen. Seit die ersten Getreide-Schiffe wieder die Ukraine verlassen können, sinkt der Preis kontinuierlich. Viele Landwirte allerdings hoffen, dass aufgrund der schlechten Ernteerträge in ganz Europa und der angespannten Marktsituation die Preise wieder nach oben gehen.

Landwirte profitieren nicht von höheren Getreidepreisen

Wer als Verbraucher allerdings glaubt, die Bauern machen jetzt fette Gewinne, der täusche sich, sagt Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes: "Die Energiepreise, etwa für Diesel, haben sich verdoppelt, die Preise für Düngemittel sogar vervierfacht." Die Bäuerinnen und Bauern bräuchten deshalb "stabile und in der Tendenz steigende Erlöse, um weiter wirtschaften zu können".