Deutsche Banken mit Iran-Geschäften äußerst vorsichtig

Ein deutscher Familienvater wollte mit Frau und Kindern in den Iran reisen. Er mietete eine Wohnung in Teheran über eine Agentur und überwies den geforderten Betrag auf ein zyprisches Konto. In die Betreffzeile der Überweisung schrieb er: "flat Teheran" - was übersetzt heißt: "Wohnung Teheran".

Geschäfte mit dem Iran können die Banken teuer zu stehen können

Schon dieser Iran-Bezug in der Betreffzeile genügte dem deutschen Kreditinstitut, die Überweisung abzulehnen. Silke Wolf, Geschäftsführerin des Bayerischen Bankenverbands, sagt, deutsche Banken hätten bereits in der Vergangenheit hohe Strafen wegen Verstößen gegen US-Sanktionen zahlen müssen. Deshalb seien sie äußerst vorsichtig geworden, wenn es um Geschäfte mit einem Iran-Bezug geht.

"Hinsichtlich Überweisungen kann ich Ihnen sagen, dort wird man kaum ein Institut finden, was unterstützt. Die Sanktionen gibt es und diese sind zu beachten von unseren Instituten." Silke Wolf, Bayerischer Bankenverband

Eine in Hamburg ansässige Niederlassung der iranischen Melli Bank wickle derzeit zwar noch Zahlungen mit dem Iran ab, so Wolf, doch auch der Geldtransfer zu dieser Bank sei problematisch. Deutsche Kreditinstitute haben nach Kenntnis des Bayerischen Bankenverbands den Zahlungsverkehr mit der Melli Bank bereits eingestellt.