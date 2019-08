30.08.2019, 15:44 Uhr

Deutsche Bahn will Glyphosat-Einsatz halbieren

Die Deutsche Bahn will weniger Glyphosat einsetzen. Das Unternehmen ist derzeit in Deutschland der größte Abnehmer des umstrittenen Unkrautvernichters. Im Vorjahr brauchte die Bahn 57 Tonnen davon, nächstes Jahr sollen es nur noch halb so viel sein.