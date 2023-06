Deutsche Bahn will bis 2030 jeden dritten Bahnhof sanieren

Das Netz der Bahn gilt als sanierungsbedürftig - das gilt auch für viele Bahnhöfe. Auch in Bayern liegt –nicht nur in Sachen Barrierefreiheit am Bahnsteig – vieles im Argen. Das soll sich bis 2030 ändern. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Bahnkreisen erfuhr, sollen zahlreiche Bahnhöfe zu sogenannten "Zukunftsbahnhöfen" umgebaut werden.

Geplante Sanierung: 1.800 Bahnhöfe betroffen

Aktuell fährt die Bahn in Deutschland gut 5.400 Bahnhöfe an. 700 davon gehören der Bahn vollständig, also auch das Stationsgebäude. Viele der anderen Gebäude wurden im Rahmen der Bahnreform in den 90er-Jahren verkauft. 1.800 Bahnhöfe sollen nun bis 2030 saniert werden – also auch solche, bei denen die Gebäude nicht der Bahn gehören. Mit diesem Sanierungsplan würden mehr als zwei Drittel der Kunden erreicht, so die Bahn.

Einige Instandsetzungen sollen im Rahmen der Generalsanierungen besonders wichtiger Strecken erfolgen. Die erste Generalsanierung steht im zweiten Halbjahr 2024 zwischen Mannheim und Frankfurt an – hier soll die Strecke für sechs Monate komplett gesperrt werden.

Finanzierung auch aus Mitteln der Lkw-Maut

Die Spitzen der Ampel-Koalition hatten Ende März errechnet, dass die Bahn zur Deckung des Investitionsbedarfs bis 2027 rund 45 Milliarden Euro benötigt. Dieser Investitionsbedarf solle "soweit wie finanziell darstellbar" gedeckt werden, unter anderem durch anteilige Einnahmen an der Lkw-Maut, aus der 2024 gut fünf Milliarden Euro erwartet werden.

2024 will die Bahn nun sieben Milliarden Euro in die Infrastruktur stecken, ein Jahr später neun Milliarden Euro, 2026 bereits zwölf Milliarden Euro: Die Industrie brauche einen "Hochlauf", um Stück für Stück mehr Kapazitäten aufbauen zu können.

Auch in Bayern werden Bahnhöfe zur Baustelle

Auch in Bayern werden von Ansbach bis Zirndorf zahlreiche Bahnhöfe - entweder bereits jetzt oder in naher Zukunft - saniert. In München ist der Hauptbahnhof eine Dauerbaustelle, die sich durch den parallelen Bau einer zweiten S-Bahn-Stammstecke zusätzlich hinzieht. Augsburg ist weiter: hier soll der im Umbau befindliche Hauptbahnhof planmäßig im Herbst wieder eröffnet werden. Und Lindau bereitet sich auf die Generalertüchtigung seines Inselbahnhofs vor.

Angaben, welche bayerischen Bahnhöfe zusätzlich zur bereits bekannten Planung in der nächsten Zeit mit Umbaumaßnahmen rechnen dürfen oder müssen, wollte die Bahn auf BR24-Anfrage nicht machen - man befinde sich in Gesprächen mit Bund, Ländern und Kommunen, so eine Bahnsprecherin.

Beispiel Fürth: Ein "Zukunftsbahnhof" der anderen Art

Was der Konzern unter einem "Zukunftsbahnhof" versteht, ist nicht ganz klar: Die Züge müssten "in einen Zustand gebracht werden, der den Ansprüchen der Kundinnen und Kunden gerecht werde", erfuhr die dpa; darin sei man sich mit dem Bundesverkehrsministerium einig.

Zu hoffen ist, dass die Kooperation mit den Kommunen besser läuft als zuletzt in Fürth. Der mittelfränkischen Stadt, in der anno 1835 Eisenbahngeschichte geschrieben wurde, hatte der Konzern einst angeboten, das seit Jahrzehnten vor sich hinbröckelnde historische Bahnhofsgebäude abzureißen und einen Containerbau zu errichten, erinnert sich Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD). Die Stadt sanierte ihren Bahnhof daraufhin ohne die Bahn mit Hilfe eines Investors. Vor einer Woche wurde das alte Schmuckstück nach fünf Jahren Renovierung in neuem Glanz wiedereröffnet.