"Desaster": SPD-Politiker empört über Maaßen-Beförderung

In der SPD gibt es heftige Kritik an der geplanten Beförderung von Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Parteivize Ralf Stegner bezeichnete die Versetzung des umstrittenen Verfassungsschutz-Präsidenten auf den Regierungsposten am Abend als "Desaster", Juso-Chef Kevin Kühnert sprach von einem "Schlag ins Gesicht". Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel bezeichnet Maaßens Wechsel als "irre".

Kohnen: Seehofer nicht mehr tragbar

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende und bayerische Landeschefin Natascha Kohnen forderte die Entlassung von Innenminister Horst Seehofer (CSU). "Ich halte diesen Bundesinnenminister nicht mehr für tragbar", sagte Kohnen, die auch Spitzenkandidatin der SPD bei der Landtagswahl ist, in Nürnberg.

Der Münchner SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post sprach im Bayerischen Rundfunk von einer "Schmierenkomödie allererster Güte". Er sei zunächst von einer "Satiremeldung" ausgegangen.

Chemnitz als Auslöser

Die SPD hatte seit einer Woche wegen grundsätzlicher Zweifel an Maaßens Eignung im Kampf gegen Rechtsextremismus seine Ablösung als Verfassungsschutzchef gefordert und mit dem Ende der großen Koalition gedroht. Auslöser war unter anderem die Äußerung Maaßens, ihm lägen "keine belastbaren Informationen" vor, dass es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer gegeben habe.

Am Dienstagnachmittag verständigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Seehofer und SPD-Chefin Andrea Nahles dann überraschend auf den Wechsel Maaßens ins Bundesinnenministerium.