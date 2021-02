Der Zaun der Weißen Rose - bedrohter Erinnerungsort

Es ist vielleicht das bekannteste Foto der Mitglieder der "Weißen Rose". In Militäruniformen warten die jungen Männer am 23. Juli 1942 in der Nähe des Ostbahnhofs auf ihren Zug an die Ostfront. Dort werden die Medizinstudenten Hans Scholl, Raimund Samüller und Alexander Schmorell als Sanitätssoldaten eingesetzt. Im Hintergrund steht – an einen Zaun gelehnt - Sophie Scholl, die ihren Bruder und die anderen verabschiedet. Fotografiert hat der Medizinstudent Jürgen Wittenstein. Sieben Monate später wird die Weiße Rose bei einer ihrer Flugblattaktionen in der Münchner Universität entdeckt. Und die Nationalsozialisten ermorden die Widerstandskämpfer.

Das historische Foto der entspannt wirkenden Gruppe in Verbindung mit dem Zaun an der Orleansstraße hat eine große Bedeutung, denn Foto und Zaun sind erhalten und eine lebendige Erinnerung an die Widerstandsgruppe "Weiße Rose". Für Hildegard Kronawitter, Vorsitzende der Weiße-Rose-Stiftung wirken die jungen Menschen vor dem Zaun dem Leben zugewandt, obwohl sie wussten wie dramatisch die Situation ist.