Der Weiße Riese kommt: Heftige Wetterlage am Wochenende

So spannend wie das Wetter am Wochenende in Deutschland und Bayern wird, ist es selten. Wir bekommen es mit Tiefs und Hochs zu tun, die nicht für das Wetter sorgen, das wir von ihnen erwarten. Außerdem wären da noch Eisregen, Gefrierschrank-Stürme und ein Weißer Riese, der heftig zuschlagen wird. Sonne gibt es übrigens auch noch.

So wird das Wetter in Bayern Unwetterartiger Schneeeinbruch im Norden

Das Tief Tristan über Spanien presst ganz untypisch die warme Luft in den Süden Deutschlands. Weil ein entsprechendes Hoch Isolde fehlt, bekommt der Norden Deutschlands die eisige Luft aus dem Polargebiet. Dies führt in den nächsten Tagen dort zu unwetterartigen Verhältnissen, mit Schnee, Schneeverwehungen und Eisregen.

Vor allem am Sonntag schneit es von NRW über Niedersachsen bis Brandenburg heftig - bis 30 Zentimeter können dort zusammen kommen. Für unsere norddeutschen Landsleute ein mächtiger weißer Riese. An der Ostsee droht Hochwasser: Der Sturm drückt die Wassermassen an die Küsten.

Ein wenig erinnert diese Wetterlage an die Schneekatastrophe zu Silvester 1978/79, als in Norddeutschland und der DDR Zigtausende eingeschneit waren.

Hintergrund: Wetterphänomen erklärt - Frühling im Süden, Winter im Norden Bayern hat zunächst Sonne und Föhn

In Bayern werden wir in den meisten Teilen am Wochenende keine Vorstellung davon haben, was da im Norden Deutschlands passiert. Am Samstag können wir in Schwaben, Oberbayern und Niederbayern bei ruhigem Wetter und an den Alpen im Föhn spazieren gehen und uns die Sonne auf den Rücken scheinen lassen.

Am Sonntag Schnee- und Eisregen

Das ungemütliche Wetter aus dem Norden streift uns vor allem am Sonntag: Im bayerischen Nordosten sind dann schon mal Schneeregen und - Obacht - anfangs auch Eisregen möglich und es schneit an den Alpen bis 1.000 Meter runter.

In der neuen Woche rückt das norddeutsche Wetter in abgeschwächter Form weiter über den Weißwurst- und Schäufele-Äquator: Besonders wird das an den tiefen Höchstwerten zu spüren sein. Denn am Montag sind es nur noch zwischen minus 7 und plus 5 Grad. Auch am Dienstag und Mittwoch könnte es in einigen Gebieten zu Dauerfrost mit etwas Schnee oder Schneeregen kommen. Und die Sonne haben wir die nächsten Tage "nur im Herzen."