Der verhinderte Krieg: 20 Jahre Ohrid-Abkommen

Stevo Pendarovski ist der Präsident Nordmazedoniens. 2001 ist er als nationaler Sicherheitsberater des damaligen Präsidenten Boris Trajkovski eng am Geschehen. Der 58-jährige steht den regierenden Sozialdemokraten (SDSM) von Regierungschef Zoran Zaev nahe. Bei seiner Wahl 2019 wurde Pendarovski auch von der albanischen DUI unterstützt.

ARD: Wie beurteilen Sie als direkt Beteiligter die Ereignisse von 2001, das Zustandekommen des Ohrid-Abkommens in diesem Jahr? Was bedeutet das Abkommen für die Beziehungen zwischen den ethnischen Gemeinschaften des Landes?

Stevo Pendarovski: Im damaligen politischen, sicherheitspolitischen und historischen Kontext, das heißt im Jahr 2001, konnte die Staatsführung keine bessere Antwort finden. Die Rahmenvereinbarung war in diesem Jahr objektiv die bestmögliche Antwort.

Im Allgemeinen lagen zwei Optionen auf dem Tisch – die sogenannte militärische Option und die sogenannte politische Option. Die militärische Option kam nicht in Frage - nicht nur für vernünftige Menschen, sondern auch für vernünftige Politiker. Sie hätte nicht nur zu einer Spaltung des Staates geführt, sondern auch zu einem Schlachthof wie in Bosnien und Herzegowina, und da wären wir alle Verlierer gewesen. Es war nicht möglich, dass die eine ethnische Gruppe gewinnt und die andere verliert. Jeder hätte verloren. Und schließlich hätten wir alle den Staat verloren.

Die politische Variante bestand darin, eine politische Einigung zu treffen, die Krise aus dem Feld heraus an die Institutionen zu übertragen und dort durch demokratische Mechanismen zu lösen. Ich war nationaler Sicherheitsberater des damaligen Präsidenten Trajkovski. Er war eine Art Schirmherr, der Führer der Verhandlungen, die in der Präsidentenvilla Biljana in Ohrid stattfanden. Sowohl ich, als auch das gesamte Team haben diese Option unterstützt. Und heute denke ich, dass es keine bessere gab.

ARD: Es heißt, dass Ausländer das Abkommen geschrieben haben?

Pendarovski: Das ist unbestritten. Ich gehöre nicht zu der Gruppe der sogenannten mazedonischen Patrioten, die sagen, wir hätten das geleistet. Oder Menschen, die für ihre eigene Beförderung oder Karriereambitionen behaupten, dass sie das waren. Alle, die mit dem Prozess der Ohrid-Gespräche vertraut waren, wissen: Wären die Ausländer nicht dabei gewesen, hätten sich die damaligen politischen Vertreter der Albaner und Mazedonier noch nicht einmal zu einem gemeinsamen Kaffee zusammengesetzt, geschweige denn ein politisches Abkommen erzielt. Niemals, niemals. Das war absolut unmöglich. Wäre es möglich gewesen, wären James Pardew und François Léotard nicht gekommen. Der eine als persönlicher Vertreter des US-Präsidenten, der andere als Sondergesandter der Europäischen Union für dieses spezifische Problem. Wir Akteure von damals haben alle um internationale Unterstützung gebeten, und sie kamen. Der Verhandlungsprozess wurde praktisch von Ausländern geführt. Sonst hätte es nicht nur keine Verhandlungen gegeben, sondern sicherlich auch keine Einigung.

ARD: 20 Jahre nach dem Abkommen – wie sind die Beziehungen zwischen ethnischen Mazedoniern und Albanern ? Sowohl die mazedonische, als auch die albanische Opposition äußern immer wieder ihre Unzufriedenheit mit dem Erreichten, jeweils aus der eigenen Sicht.

Pendarovski: Sie zeigen Unzufriedenheit und das ist in einer Demokratie normal. Wir haben unterschiedliche Gedanken. Aber all diejenigen, die als Opposition - egal ob Mazedonier oder Albaner - das Rahmenabkommen heftig oder weniger heftig kritisieren, setzen es um, wenn sie an die Macht kommen. Das zeigt, dass diese Kritik Teil einer "demokratischen Folklore" ist: Wenn man in der Opposition ist funktioniert die Regierung auf keiner Grundlage, und die Regierung sagt: "Wir sind auf jeder Grundlage perfekt". Ich würde das also nicht als solide strategische Argumentation ansehen, die den Test der Zeit bestehen kann.

Das in den letzten Jahren mühsam umgesetzte, aber dennoch umgesetzte Rahmenabkommen hat zu einer deutlichen Entspannung der interethnischen Beziehungen beigetragen. Nur wer nicht objektiv sein will, kann das nicht sehen. Im Jahr 2001 und danach gab es große Skepsis, insbesondere unter ethnischen Mazedoniern. Wie wird das Abkommen umgesetzt, wird es überhaupt umgesetzt? Sie sagten, dass Mazedonien daran sicher zerbrechen wird. Nach Ansicht dieser mazedonischen Nationalisten betrachteten die Albaner Mazedonien als eine Übergangseinheit, die noch einige Zeit andauern wird. Das angebliche Ziel der Albaner sei die Vereinigung aller albanischen Länder, etc. Nichts davon geschah jedoch.

Wenn man Mazedonier und Albaner und alle anderen, die hier leben jetzt fragt, zeigen alle Umfragen, dass niemand sagt, dass die Umsetzung des Rahmenabkommens eine Sicherheitsbedrohung darstellt. Die Beziehungen sind nicht ideal, aber es ist eine Tatsache, die von internationalen Organisationen anerkannt wird, dass die Republik, heute Nordmazedonien, das einzige erfolgreiche Beispiel einer funktionierenden multiethnischen Demokratie ist - nicht nur auf dem Westbalkan, sondern weit darüber hinaus.

Dies sind Modelle, die schwer zu verwalten sind. In einem ethnisch homogenen Staat ist es viel einfacher, in jeder Position Politiker zu sein. Es ist viel schwieriger, wenn Sie im ethnischen Sinne heterogen sind. Wir haben trotz dieser Probleme Erfolg, wenn wir vielleicht auch langsam bei der Entscheidungsfindung sind. Alle im Ohrid-Abkommen vorgesehenen Mechanismen sind Mechanismen der „Machtteilung“. Dies sind Mechanismen, nicht so sehr um die bloße Macht zu teilen, sondern Governance. Diese Mechanismen erfordern per Definition große Koalitionen und einen sehr langen Verhandlungsprozess. Es ist manchmal schmerzhaft und manchmal wird keine Einigung erzielt. Die Alternative zu all dem ist jedoch Krieg. Und Konflikt. Ich denke, wir haben viele Leben gerettet, wir haben das Land innerhalb seiner Grenzen bewahrt und es ist eine Einheit, so wie es im Rahmenabkommen steht. Es sah viel größere Rechte für die ethnische albanische Gemeinschaft vor. Ich denke, dass die Gewährung von mehr Rechten, die Stärkung der Rechte einer Gemeinschaft, den Staat nicht gefährdet. Wenn Sie in dem Land, in dem wir zusammen leben, Rechte bekommen und ich meine Rechte nicht verliere, kann die ganze Gemeinschaft nur gewinnen.

Mit den Rahmenabkommen haben Albaner viel mehr Rechte bekommen, aber Mazedonier haben keines der Rechte verloren, die sie hatten. Die letzte normative Verpflichtung aus dem Rahmenabkommen war das Sprachengesetz, das Gesetz über den Gebrauch der albanischen Sprache, wenn man so will. Kein Land ist zerfallen, weil jemand das Recht hat, seine eigene Sprache zu sprechen. Die Staaten - Jugoslawien und andere - sind also nicht wegen der Sprachenpolitik auseinandergefallen.

ARD: Das Abkommen von Ohrid beendete den Konflikt, aber nicht alle offenen Fragen wurden gelöst. So blieb zum Beispiel das Schicksal der Vermissten unbekannt, genauso wie die Täter.

Pendarovski: Zu dieser Zeit nahm ich im Büro des Präsidenten an einer Reihe von Sitzungen teil, bei denen es um das ging, was wir damals "vermisste und ermordete Menschen" nannten. Sie stammten aus beiden ethnischen Gemeinschaften, knapp über 20 Menschen. Grob geschätzt waren etwa zwei Drittel von ihnen ethnische Mazedonier und ein Drittel ethnische Albaner. Wir hatten dann sogar mit internationaler Unterstützung eine Forschungsgruppe, die einen Bericht vorgelegt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Bericht öffentlich zugänglich war, außer vielleicht für die Familien der Vermissten. In dem Bericht wurden sogar Menschen ausfindig gemacht, die möglicherweise für das Verschwinden und die anschließende Ermordung verantwortlich waren. Leider haben es die staatlichen Institutionen bis heute nicht geschafft, diese Fälle abzuschließen. Ich spreche nicht von einem rhetorischen Abschluss, sondern von einem gerichtlichen.

Und leider ist bis heute die Wahrheit über die Vermissten und Getöteten aus dieser Zeit nicht bekannt, und was noch schlimmer ist, die Täter haben ihre verdienten Strafen nicht bekommen. Es ist eine Pflicht, die der Saat nicht bis zum Ende erfüllt hat. In den vergangenen 20 Jahren regierten verschiedene politische Parteien und Strukturen und man kann objektiv sagen, dass keine davon beschlossen hat, dieses Problem zu lösen oder es den Institutionen zu übergeben.

Es gab sogar, wenn ich mich nicht irre, eine Situation, in der sich einige dieser Leute in den sogenannten "Haager-Fällen" wiederfanden, die das Haager Tribunal aufnahm und an uns wieder zurückgab. Leider haben wir diese Fälle hier im Jahr 2011, entgegen allen internationalen Rechtsnormen und –prinzipien geschlossen. Das Parlament hat sie mit einer Entscheidung geschlossen [Anmerkung: mit einem Amnestiegesetz] und es ist bekannt, dass Fälle von Kriegsverbrechen nicht durch politische Entscheidungen geschlossen werden können. Man muss zulassen, dass sie beurteilt werden. Außerdem - sie verjähren nicht. Ich möchte nicht hoffen, dass dies in der nächsten Legislaturperiode passiert. Solche Fälle löst man am besten, wenn sie auftreten.

Anzumerken ist auch, dass damals sehr erschwerend hinzukam, dass die offiziellen Stellen des Staates - Polizei, Armee, Gerichte, Staatsanwälte, Ermittlungsrichter - keinen Zugang zu den Orten hatten, an denen Massengräber vermutet wurden. Da ich damals auch einige Zeit im Innenministerium gearbeitet habe, weiß ich, dass an einigen dieser Orte die Tatorte durch Bulldozer und Bagger verändert wurden, um Beweise zu vernichten. Es ist jetzt, nach 20 Jahren, kaum zu erwarten, dass in diesen Fragen ein großer Durchbruch erzielt werden kann. Aber es ist ein Fehler, ein Versäumnis des Staates als Ganzes gegenüber diesen Menschen. Es ist auch eine Verpflichtung gegenüber der Wahrheit, die wir leider nicht erledigt haben.