Der Ukrainekrieg und wir: "Wird nicht mehr so wie früher"

Was macht dieser Krieg mit uns als Gesellschaft?

Zick: Das versetzt die Menschen in eine maximale Unsicherheit und wenn Menschen in Unsicherheit verfallen, dann suchen sie andere und versuchen sich zu vergewissern. Wir nähern uns anderen, aber wir nähern uns vor allen Dingen anderen, die ähnliche Meinungen haben. Deswegen führt so ein Konflikt dann auch zu Polarisierung, da bilden sich Lager. Wir merken, die Konflikte geraten in unsere Gesellschaft. Es gibt die ersten Gruppen, die sich pro-russisch melden, dann gibt es Gruppen, die sich pro-ukrainisch, das ist die absolute Mehrheit, melden. Dann setzt aber in so einer Schockstarre etwas ein, was die Gesellschaft für solche Situationen vorher vorgesehen hat. Das sind Rituale: Demonstrationen, Solidaritätsbekundungen, Spenden ...