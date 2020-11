BR24Live ab 12.10 Uhr: Der Tag nach der US-Wahl

Auf einen beispiellosen Wahlkampf inmitten der Corona-Pandemie folgte in den USA in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der Höhepunkt: die Wahl des US-Präsidenten. Der Republikaner Donald Trump (74) hatte sich um eine zweite und letzte Amtszeit beworben. Der Demokrat Joe Biden (77) wollte ihn im Weißen Haus ablösen.

Swing States - entscheidend für US-Wahl

Amtsinhaber Trump und sein demokratischer Herausforderer Biden kämpften bis zuletzt um jede Wählerstimme. Der Wahlkampf stand ganz im Zeichen des Coronavirus. Aber auch die anhaltenden Proteste seit dem Tod von George Floyd oder steigende Arbeitslosenzahlen waren Themen der Wahlkampagnen.

Entscheidend: die sogenannten "Swing States" wie Pennsylvania, bei denen nicht feststand, ob aus Tradition der Kandidat der Republikaner oder der der Demokraten siegen wird. In mehreren dieser Swing States und auch landesweit lag Trump in Wahlumfragen hinter Biden.

Trotzdem: Trump gab sich am Dienstag vor der Wahl siegesgewiss. Der Republikaner zeigte sich im TV-Sender Fox sogar optimistisch, ein noch besseres Ergebnis als bei seiner Wahl 2016 zu erzielen.

Hohe Anzahl an Briefwahlstimmen

Fast 100 Millionen US-Bürger hatten per Brief oder in vorab geöffneten Wahllokalen frühzeitig abgestimmt. Das entsprach nach Angaben des "U.S. Elections Project" rund 70 Prozent aller Wähler im Jahr 2016.

Wegen der vielen Briefwahlstimmen war bereits zuvor unklar, ob es noch in der Wahlnacht ein Ergebnis geben wird. Befürchtet wurde gar, dass sich die Entscheidung über mehrere Tage oder sogar Wochen hinziehen könnte, wenn es kein klares Ergebnis gibt.

Zuvor warnten sowohl Donald Trump als auch Joe Biden vor verheerenden Folgen, sollte der jeweilige Gegenkandidat gewinnen. Trump hatte auch nicht zugesagt, dass er das Resultat akzeptieren wird. Zudem betonte er immer wieder und ohne Belege die Gefahr eines Wahlbetrugs durch Briefwahl.

Amtseinführung im Januar geplant

Der US-Präsident wird nicht direkt gewählt. Der Wahlsieger in einem Bundesstaat gewinnt dort Stimmen der Wahlleute. Diese wählen dann im Dezember den Präsidenten. Für den Sieg werden mindestens 270 Stimmen der Wahlleute benötigt.

Neben dem Präsidenten stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat zur Wahl. Umfragen gaben den Demokraten gute Chancen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu behalten und nach sechs Jahren die Kontrolle über den Senat zurückzugewinnen.

Die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten ist für den 20. Januar 2021 angesetzt.