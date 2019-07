Der schwierige Kampf gegen Geldwäsche

Die Geldwäsche kennt nur ein Ziel: Geld, das illegal erworben wurde, soll in den legalen Geldkreislauf eingebracht und damit verschleiert werden. Es stammt in der Regel aus dem Drogenhandel, aus Erpressung, aus illegalem Waffenhandel und verbotenem Glücksspiel oder der Prostitution.

Schwierige Ermittlungen zur Geldwäsche

Dabei gibt es ein festes Muster der Geldwäsche, was es für die Ermittler kompliziert macht: Das zu waschende Geld wird in den Kreislauf gebracht, es wird über eine Vielzahl von Konten hin und her überwiesen, meist über Strohleute und Briefkastenfirmen, über viele Landesgrenzen hinweg. Bis die ursprüngliche Herkunft kaum noch nachvollziehbar ist.

Gekauft werden dabei Immobilien oder Wertpapiere. Auch als Tarnunternehmen fungierende Reisebüros, Wechselstuben oder Kasinos sowie der internationale Goldmarkt werden verstärkt zur Geldwäsche genutzt. Zur Verschleierung von Geldwäsche dienen häufig Branchen mit einem hohen Bargeldaufkommen.

100 Milliarden Euro könnten jährlich gewaschen werden

Vor allem für Banden aus der Organisierten Kriminalität und für Terroristen ist die Geldwäsche lebenswichtig, um die illegalen Gewinne zu reinvestieren oder weitere Aktionen vorbereiten zu können. Einer Untersuchung der Universität Halle aus dem Jahr 2016 zufolge werden in Deutschland rund 100 Milliarden Euro Schwarzgeld pro Jahr gewaschen.

Al Capones Waschsalons

Der Begriff der Geldwäsche geht übrigens auf den legendären amerikanischen Mafiaboss Al Capone zurück. Er kaufte sich – um sein aus Alkoholschmuggel, Drogenhandel und Prostitution illegal erworbenes Geld in den geregelten Wirtschaftskreislauf einzuführen – zahlreiche Waschsalons. Daher stammt der Begriff der Geldwäsche.