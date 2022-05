Der Patriarch, der Papst und Putins Krieg

Religionen dienen dem Frieden, der Verständigung. Aus dieser Hoffnung ist spätestens mit dem Ukraine-Krieg eine enttäuschte Illusion geworden. Seit Jahrzehnten üben sich die christlichen Kirchen und Konfessionen im ökumenischen Dialog. 1948 haben sie sich bei der Gründung des Weltkirchenrates auf die Fahnen geschrieben: "Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein."

Nicht einmal diesen christlichen Minimalkonsens will der Moskauer Patriarch unterschreiben. Seit dem ersten Kriegstag unterstützt Kyrill den Kriegskurs des russischen Präsidenten, rechtfertigt ihn mit dem Pseudo-Argument, man müsse die Bevölkerung im Donbass vor Schwulenparaden schützen. Und den Appell, zumindest während des orthodoxen Osterfestes die Waffen ruhen zu lassen, wollte er sich auch nicht zu Eigen machen.

Papst warnt Patriarch davor, "Messdiener Putins" zu sein

Anfangs gab es noch die Hoffnung, auf kirchlichen Kanälen Einfluss auf Moskau nehmen zu können. Deshalb sparte so mancher Bischof mit expliziter Kritik am Kirchenfürsten in Moskau, auch Papst Franziskus. Der verabredete sich sogar zu einer Videokonferenz mit Kyrill, musste aber enttäuscht feststellen, dass sein Gesprächspartner die "ersten 20 Minuten von einem Papier abgelesen hat", warum dieser Krieg gerechtfertigt sei. Ein Patriarch dürfe sich doch nicht in den "Messdiener Putins" verwandeln, schimpfte der Papst im Gespräch mit dem "Corriere della Sera".

Die Planungen für ein weiteres Treffen mit Kyrill in Jerusalem stoppte der Papst - wenn auch spät: Franziskus hat erkannt, dass Ökumene mit einem solchen Kirchenmann sinnlos, wenn nicht kontraproduktiv ist. Sie schadet der eigenen Glaubwürdigkeit und hilft der russischen Kriegspropaganda.

Papst gibt Rätsel auf

Ansonsten gibt die Ukraine-Politik des Pontifex Rätsel auf. Er nimmt für sich in Anspruch, nicht als Politiker, sondern als Priester zu handeln. Gleichzeitig spekuliert er, "das Bellen der Nato vor den Toren Russlands" könnte einer der Gründe für diesen Krieg sein. Eine Reise in die Ukraine hält Franziskus aktuell für ausgeschlossen, nach Moskau würde er aber schon fahren, um mal mit Putin zu sprechen.

Das Lavieren des Papstes ist Ausdruck einer nur allzu verständlichen Hilflosigkeit angesichts eines brutalen und rücksichtslosen Aggressors. Diese Hilflosigkeit teilt er mit allen, die bis vor wenigen Monaten noch in das Credo einstimmten: Frieden schaffen geht nur ohne Waffen. Allen voran der Papst, der in Rüstungsexporten eines der Grundübel dieser Welt sieht. Und der nun feststellen muss, dass ein radikaler Pazifismus im Fall der in ihrer Existenz bedrohten Ukraine nur zynisch und weltfremd wirkt.

Dieser Krieg der vernichteten Leben und zerstörten Hoffnungen erschüttert auch Glaubensgewissheiten. Aber auf diesen einen Satz sollten sich Menschen, die sich Christen nennen, doch verständigen können: "Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein."