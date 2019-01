Der Papst in Panama: Franziskus im Jugendknast

Dafür lieben sie ihn hier – ihren Francisco. Der Papst der Menschen, ein Papst ohne Berührungsängste. Genau in diesem Zeichen stand sein zweiter Tag auf Weltjugendtreffen in Panama: Raus gehen, auch dorthin, wo es brennt – auch zu denen, mit denen niemand sonst ein Selfie schießen will – wie mit Luis Martinez, einem jugendlichen Straftäter.

"Ich habe einem sehr geliebten Wesen und mir selbst großen Schaden zugefügt. Als sie mich im April 2016 festnahmen, dachte ich alles ist zu Ende." Luis Martinez

Papst hört Beichten junger Häftlinge

Luis Martinez ist einer über 100 Jugendlichen, die in der Haftanstalt Las Garzas in Pacora, rund 50 Kilometer außerhalb von Panama-Stadt, Strafen wegen schwerer Verbrechen absitzen. Papst Franziskus wollte auch sie am Weltjugendtag teilhaben lassen, er nahm sich Zeit, hörte zu, machte Mut.

"Du wirst es eh nicht schaffen, du wirst es nicht schaffen, wie oft habt ihr dieses Flüstern schon gehört, Vorsicht! Das ist wie eine Motte, die dich von innen zerfrisst!" Papst Franziskus

Vor allem aber ging Franziskus auch mit einer Gesellschaft ins Gericht, die schnell Etiketten verpasst, die Menschen in Schubladen steckt, alles in Gut und Böse einteilt: "Diese Haltung vergiftet alles, denn sie errichtet eine unsichtbare Mauer, die einen glauben macht, dass man durch Ausgrenzung, Trennung und Isolierung alle Probleme auf magische Weise löst."

Für einen neuen Anfang

Franziskus forderte stattdessen, den Menschen neue Chancen zu geben – die auch von der EU geförderte Strafanstalt in Pacora ist ein Beispiel dafür: Die Insassen absolvieren dort eine Schuld- oder Berufsausbildung. Damit ist Las Garzas eine absolute Ausnahme in Zentralamerika, wo Gefängnisse meist völlig überfüllt sind, Nährböden für einen Kreislauf der Gewalt statt der Resozialisierung.

Kreuzwegandacht mit Gebeten und Gesprächen

Der Appell, dem Beispiel Jesu zu folgen und die Augen vor dem Leid nicht zu verschließen, nicht vor Gewalt und Terror, nicht vor der Zerstörung der Umwelt: Darum ging es auch am Abend, bei der Kreuzwegandacht mit Zehntausenden Besuchern am Küstenweg Cinta Costera. Jugendliche aus verschiedenen Ländern sprachen dabei über Krisen und Konflikte in ihren Ländern – darunter junge Katholiken aus Venezuela, die für Migranten und Flüchtlinge beteten.

Millionen Venezolaner habe ihre Heimat verlassen, sind vor allem in die Nachbarländer Lateinamerikas geflüchtet. Auch für die 21-jährige Diana aus Nicaragua, die an der Universität der Hauptstadt Managua studiert, fühlt sich mit ihnen verbunden.

"Wir tragen in unserem Herzen auch die politischen Gefangen in Nicaragua, die nicht hier zum Weltjugendtag kommen konnten. Wir wollen zeigen, Nicaragua ist präsent und rufen alle Jugendlichen auf, zusammen zu kommen und gemeinsam zu beten für unsere Länder, die so schwere Krisen durchleben. Und auch sagen: Die einzige Lösung dafür ist auf friedlichem Weg." Diana aus Nicaragua

Neue Hoffnung für die Jugendlichen

Nicaraguas autoritärer Präsident Daniel Ortega, dessen Regierung seit Protesten im April 2018 brutal gegen Kritiker vorgeht, hat sich im aktuellen Machtkampf in Venezuela auf die Seite seines Verbündeten Nicolas Maduro, gestellt. In Panama hoffen Jugendliche aus beiden Staaten nun auf eine deutlichere Botschaft von Papst Franziskus zur Situation in ihren Heimatländern.