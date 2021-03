Der Papst im Irak: Franziskus' gefährlichste Reise

Vier Tage lang will Papst Franziskus als "Pilger des Friedens" in den Irak reisen. Die erste Auslandsreise des Papstes seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie führt das Oberhaupt von mehr als einer Milliarde katholischer Christen in ein Land, immer wieder aufs neue von Krieg, Leid und Terror erschüttert wird.

Der Papst auf den Spuren der verfolgten irakischen Christen

Besonders zu leiden haben die orientalischen Christen, die vom IS, dem sogenannten "Islamischen Staat", in den Jahren 2014 bis 2017 brutal verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Endziel des IS war die völlige Auslöschung des Christentums. Die kleine, überwiegend von Christen bewohnte Stadt Karakosch in der Ninive-Ebene im Nordirak, die der Papst am Sonntag besuchen will, wurde vom IS 2014 überrannt und verwüstet.

Wer es noch schaffte, floh damals Hals über Kopf. Ein Team von reportMünchen konnte 2018 die kleine Stadt für mehrere Tage nach der Befreiung besuchen und die Zerstörungen dokumentieren. Auch wenn einige Gotteshäuser wieder aufgebaut wurden: Die Ängste der nur teilweise zurückgekehrten Menschen bleiben. Laut einer aktuellen Reisewarnung des Auswärtigen Amtes „muss weiterhin landesweit mit schweren Anschlägen und offenen bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen terroristischen Gruppierungen und Sicherheitskräften gerechnet werden.“

Dies gilt auch für die Großstadt Mossul, die der Papst ebenfalls am Sonntag besuchen will. Mossul war eine Hochburg des IS und liegt nur wenige Kilometer von Karakosch entfernt. Weithin unbekannt ist jedoch, dass bereits seit der Jahrtausendwende andere islamistische Terrorgruppen die schrumpfende christliche Gemeinde im Nordirak brutal verfolgten.

Auf den Spuren zur Wiege des Christentums

Zudem wird im Westen oft vergessen, dass in Mossul und der nahen Ninive-Ebene eine Wiege des Christentums steht. Die christlichen Einwohner sprechen noch heute aramäisch. Das ist die Sprache Jesu Christi. Noch in der Spätantike entstanden hier die ersten Klöster, darunter das bei Mossul liegende Mor-Mattai-Kloster - auf deutsch das Kloster des Hl. Matthäus, das in letzter Minute 2014 vor dem Ansturm des IS gerettet wurde und jahrelang direkt an der Frontlinie lag. 2018 war ein Besuch Mossuls nur mit schwerbewaffenten Begleitern möglich.

Brisante Mission auch in Bagdad

In der irakischen Hauptstadt Bagdad, das einst zehntausenden christlichen Familien Heimat war, nimmt die Anzahl der christlichen Gemeindemitglieder ebenfalls immer weiter ab. Die meisten hoffen auf ein Visum für Europa, Australien oder die USA. Verlässliche Zahlen gibt es aber nicht.

Kirchen müssen von Sicherheitskräften beschützt werden. Auch hier besteht nach wie vor die Gefahr von terroristischen Anschlägen. Papst Franziskus wird unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in Bagdad landen und am Samstag in der Josefs-Kathedrale in der Millionenmetropole eine Messe feiern.

Große Erwartungen weckt auch das Treffen von Papst Franziskus mit dem schiitischen Großayatollah Ali as-Sistani in Nadschaf. In der sonst für Ausländer und insbesondere für Journalisten nur schwer zugänglichen Stadt befindet sich das wohl bedeutendste islamische Heiligtum des Irak, die Imam-Ali-Moschee. Der hochbetagte Großayatollah Ali as-Sistani ist nicht nur der wichtigste schiitische Gelehrte im Irak, sondern auch eine politisch höchst einflussreiche Persönlichkeit. Die schiitischen Muslime stellen die absolute Mehrheit im Irak und wurden wie die Christen von den Terroristen des IS brutal bekämpft. Ali al-Sistani machte sich für die Rechte der christlichen Minderheit stark. Der Besuch des Papstes im Irak könnte vielleicht auch deshalb die verbliebenen Christinnen und Christen des Irak motivieren, im Land ihrer Vorfahren zu bleiben.