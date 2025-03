Der neue Bundestag: Jünger, aber weniger Frauen

Dass der Bundestag 2025 doch jünger ausgefallen ist, als gedacht, könnte unter anderem am starken Ergebnis der Linken liegen. In ihrer Fraktion werden anteilig die meisten jungen Menschen sitzen. Am höchsten ist das Durchschnittsalter bei der AfD, gefolgt von der CSU.

Der jüngste Abgeordnete kommt aus Bayern und heißt Luke Hoß. Er ist für die Linken im Wahlkeis Passau angetreten, zieht aber über die Landesliste ins Parlament ein. Ältester Abgeordneter ist mit 84 Jahren Alexander Gauland von der AfD.