Spurensuche: Der Mord an Detlev Karsten Rohwedder

Ostermontag 1991, 23.30 Uhr: Detlev Rohwedder sitzt in einem blauen Schlafanzug im Arbeitszimmer im 1. Stock seines Hauses in Düsseldorf-Oberkassel. Dreimal feuert ein Scharfschütze aus einem Schrebergarten in 63 Meter Entfernung auf die Person im hell erleuchteten Zimmer und entkommt unerkannt.

Flucht mit dem Motorrad

Beamte des Bundeskriminalamts BKA finden am Schrebergarten Reifenspuren eines Motorrads, mit dem der Schütze und ein möglicher Komplize geflüchtet sind. Außerdem einen Gartenstuhl, drei Zigarettenkippen und ein Frottee-Handtuch, an dem Haare kleben. Zu den drei Schüssen sagt der Sprecher des BKA, Willy Fundermann damals nur knapp: "Das korrespondiert zum einen mit der Anzahl der Hülsen, die am Tatort gefunden wurden. Zum anderen sind exakt drei Einschüsse in der Fensterscheibe festzustellen. Ein Schuss hat Herrn Dr. Rohwedder von hinten, etwa in Höhe der mittleren Wirbelsäule getroffen und wohl auch den Tod verursacht."

Sanierer mit SPD-Parteibuch

Rohwedder ist zum Zeitpunkt seines Todes 59 Jahre alt; der Jurist und Wirtschaftsprüfer mit SPD-Parteibuch ist zehn Jahre lang Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft. 1979 wird er dann Chef des Dortmunder Stahlkonzerns Hoesch. Beim Sanierungsfall Hoesch zeigt Rohwedder, dass er entschlossen handeln kann, wenn nötig ohne sich dabei alle Welt zum Feind zu machen.

"Wer will schon gern als Arbeiterkiller und als Existenz-Vernichter angesehen werden. Nur: Wir hatten ja damals gar keine andere Wahl. Denn entweder hätten alle ihren Arbeitsplatz verloren oder die Hälfte." Detlef Karsten Rohwedder als Chef des Hoesch-Konzerns

Kapitän einer Arche

So einen kann die Politik gut brauchen, als nach dem Fall der Mauer 1989 der wohl abenteuerlichste Job des Landes frei wird: Chef der Treuhandanstalt. Die öffentlich-rechtliche Industrieholding, 1990 gegründet von der kollabierenden DDR, soll den gesamten volkseigenen Besitz privatisieren: 8.500 Firmen und Millionen Hektar Land; möglichst nach den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Mehrere Vorgänger Rohwedders sind entnervt gegangen; er indes ist anfangs Optimist.

"Ich verstehe meine Rolle als die eines Kapitäns, der oben auf der Brücke steht. Und im Unterdeck, da sitzen ganz starke und kräftige Männer und die halten alle ein Ruder in der Hand und bringen diese ganze Arche in schnittige und schnelle Fahrt." Detlef Karsten Rohwedder als Treuhand-Chef

Treuhand in der Kritik

Die Zuversicht verfliegt jedoch bald. Rohwedder merkt: Die Treuhand wird von West- wie von Ost-Deutschen angefeindet. Wenige Tage vor seinem Tod sagt er: "Es gibt natürlich auch viele Kräfte, die auch keinen Erfolg der Treuhand wollen. Und es gibt auch viele Leute, die einfach nicht den langen Atem haben und meinen, diese epochale Umwandlung könnte eigentlich schon seit dem 3. Oktober erledigt sein."

Rohwedder ohne Personenschutz

Kurz vor Ostern stellt seine Frau Merkwürdiges fest: Nachts rufen Unbekannte an, an der Tür wird geklingelt, aber niemand ist zu sehen. Sicherheitsbeamte nehmen das nicht ernst. Anders als in Berlin ist Rohwedder zuhause ohne ständigen Personenschutz, in den Fenstern im 1.Stock seines Hauses fehlt Panzerglas.

"Wir sind noch alle unter Schock. Natürlich sind unsere Gedanken ganz intensiv bei Frau Rohwedder und den Kindern." Birgit Breuel, Stellvertreterin und Nachfolgerin Rohwedders

RAF-Bekennerschreiben am Tatort

Rohwedders Stellvertreterin und spätere Nachfolgerin Birgit Breuel steht am Tag nach dem Mord unter Schock. Da hat die Polizei schon ein Bekennerschreiben der RAF in Händen. Ihr passt es ins Bild, denn die sogenannte "dritte Generation" des Linksterrorismus hat bereits mehrere Manager, darunter Karl-Heinz Beckurts von Siemens und Alfred Herrhausen von der Deutschen Bank, auf dem Gewissen. Einen Täternamen erhalten die Fahnder allerdings erst 2001, als sie mittels einer neuartigen DNA-Analyse die Haare auf besagtem Frottee-Handtuch am Tatort Wolfgang Harms zuordnen können. Harms hat sich 1993 bei einer versuchten Festnahme vermutlich selbst getötet. Zu viel Bedeutung will BKA-Sprecher Norbert Unger dem Fund aber nicht zumessen.

"Dies ist ein Indiz für eine Tatbeteiligung. In welcher Art, das kann man natürlich nicht sagen. Genauso wenig ist klar, ob es einen oder mehrere Tatbeteiligte seinerzeit gab." Norbert Unger; BKA-Sprecher

Mord bis heute nicht aufgeklärt

Alle RAF-Prozesse seither haben in den Fall Rohwedder kein Licht gebracht, ebenso wenig alle Recherchen in den Akten der Stasi-Unterlagenbehörde. Weil bekannt ist, dass die DDR in den 1980er Jahren RAF-Terroristen versteckt hat, gibt es sogar Gerüchte, Überreste des Mielke-Dienstes hätten einen Profi-Killer auf Rohwedder angesetzt. Beweise dafür fehlen bisher – der Fall Rohwedder ist deshalb ungefähr so schemenhaft wie das Bild von der Treuhand, das sich bis heute bietet.

