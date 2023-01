"Der Leopard ist befreit": Reaktionen auf Panzer-Entscheidung

Die Frontlinie in der Ostukraine hat sich seit Wochen kaum noch bewegt. Die Ukraine möchte wieder in die Offensive kommen und weiteres Gelände zurückzuerobern. Dabei kann Kiew auch auf die ersehnten Leopard 2 setzen. Nach langem Zögern hat die Bundesregierung entschieden, die Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Sie erlaubt die Weitergabe auch anderen Ländern.

Strack-Zimmermann: Eine "erlösende Nachricht"

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), bilanzierte: "Die Entscheidung war zäh, sie dauerte viel zu lange, aber sie ist am Ende unausweichlich. Dass Deutschland die Lieferung seines Panzers Leopard 2 durch Partnerländer freigibt und auch selbst liefert, ist eine erlösende Nachricht für das geschundene und tapfere ukrainische Volk." Die Entscheidung bedeute einen wichtigen Schritt in der Zurückdrängung des brutalen Angriffs Russlands auf ein unschuldiges Land, sagte sie am Dienstag der dpa in Berlin.

Merz attackiert Scholz

Unionsfraktionschef Friedrich Merz begrüßte die Entscheidung, warf Kanzler Olaf Scholz (SPD) aber zugleich Zögerlichkeit vor. "So bleibt das Bild eines Getriebenen, der zu lange gezögert hat." Von einer "überfälligen Entscheidung" sprach auch der Außenexperte der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt (CDU): "Es ist zu hoffen, das sie nicht zu spät kommt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Nun muss die Ampel-Regierung schnell für Ausbildung ukrainischer Soldaten sorgen."

Aus Sicht des CSU-Politikers Thomas Erndl, stellvertretender Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, ist es wichtig, "dass wir jetzt eine europäische Allianz anführen, damit die Ukraine eine signifikante Anzahl von Leopard 2 erhält und die Ausbildung sofort beginnt".

Freiheit für Europa dank Leopard?

Insbesondere Kanzler Scholz stand in der Frage der Leopard-Lieferungen seit Wochen in der Kritik - vorgeworfen wird ihm ein zu zögerliches Vorgehen. Auch in der eigenen Koalition gab es Unmut. Neben der FDP äußerten sich auch die Grünen zufrieden über die jetztige Entscheidung.

"Die Meldungen, Leopard-Panzer auch von Deutschland aus in die Ukraine zu schicken, sind eine sehr positive Nachricht", sagte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt (Grüne), schrieb auf Twitter: "The Leopard's freed!" ("Der Leopard ist befreit"). "Jetzt kann er hoffentlich schnell der Ukraine bei ihrem Kampf gegen den russischen Angriff und für die Freiheit der Ukraine und Europas helfen."

Kritik von AfD und Linken

Der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte die Leopard-Entscheidung der Bundesregierung als gefährlich. "Die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern, womit ein weiteres Tabu fällt, führt uns potenziell näher an den Dritten Weltkrieg als Richtung Frieden in Europa", sagte Bartsch. "Die Entscheidung, Deutschland weiter zur Kriegspartei zu machen, hat in der Bevölkerung keine Mehrheit." Leopard-Panzer seien der Auftakt "in eine mögliche Rutschbahn Richtung Katastrophe". Den Rufen nach Kampfpanzern würden Rufe nach Kampfflugzeugen und mehr folgen.

Von einer "unverantwortlichen und gefährlichen" Entscheidung sprach die AfD. Fraktionschef Tino Chrupalla erklärte: "Deutschland droht dadurch direkt in den Krieg hineingezogen zu werden. Durch die Lieferung von Panzern aus Beständen der Bundeswehr werden unsere Streitkräfte weiter geplündert." Damit setze der Kanzler die Sicherheit Deutschlands und seiner Bürger aufs Spiel, bilanzierte er.

Mit Informationen von dpa, Reuters AFP