Der lange Weg zu Koalition und Kanzler: Wie es nun weitergeht

Nach der aktuellen Bundestagswahl gibt es sogar mehr als ein Dutzend theoretischer Möglichkeiten für eine Koalition. Am wahrscheinlichsten sind aber derzeit Dreierkonstellationen aus CSU/CDU oder SPD mit Grünen und FDP (Jamaika- bzw. Ampelkoalition). Aber auch eine Große Koalition aus SPD und Union ist denkbar – nur unter umgekehrten Vorzeichen im Vergleich zu den vergangenen vier Jahren.

Wie bildet sich eine Koalition?

In Deutschland werden sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene Koalitionen in der Regel in zwei Schritten gebildet: Zunächst gibt es Sondierungsgespräche, in denen die für eine Koalition in Frage kommenden Parteien inhaltliche Übereinstimmungen eruieren. Stimmen die grundsätzlichen Voraussetzungen, gehen die Parteien zu Koalitionsverhandlungen über, wo es dann ums genaue Aushandeln der einzelnen Themenfelder geht. Worauf sich die Parteien inhaltlich einigen können, wird in einem Koalitionsvertrag festgehalten. Die Ministerposten innerhalb der Koalition werden nach der anteiligen Stärke auf die jeweiligen Parteien verteilt.

Wie viele Sitze / wie viele Prozent braucht eine Koalition?

Eine offizielle Regelung gibt es dafür nicht. In der Bundesrepublik Deutschland war es bislang immer eine Koalitionsregierung, die im Bundestag über eine absolute Mehrheit (mehr als 50 Prozent) an Sitzen verfügt. Auch in den Bundesländern haben sich bisher größtenteils Koalitionen gebildet, die eine Mehrheit der Abgeordneten hinter sich wusste. Doch es gab auch gelegentlich Minderheitsregierungen, so wie derzeit in Thüringen. Hier ist die Regierung darauf angewiesen, bei Abstimmungen in den Parlamenten auch die Stimmen anderer Parteien zu erhalten. In anderen europäischen Ländern sind Minderheitsregierungen auch auf Landesebene viel häufiger, vor allem in Skandinavien. Theoretisch kann also auch eine Koalition mit gerade 20-30 Prozent der Mandate regieren.

Wer darf eine Koalition bilden?

Auch hier gibt es keine Einschränkungen. Es ist üblich, dass die Partei mit den meisten Stimmen andere Parteien zu Sondierungsgesprächen einlädt. Es spielt keine Rolle dabei, ob es die beiden größten Parteien ("Große Koalition") sind, die sich zusammentun oder viele kleine Parteien. Die Bandbreite ist groß: In Deutschland hat es auf Bundesebene bisher nie eine Koalition mit mehr als zwei Partnern gegeben, auf Bundesländerebene regiert inzwischen eine Vierer-Koalition in Sachsen. In anderen Ländern, wo die Parteienlandschaft noch stärker zersplittert ist, sind manchmal sogar noch mehr Partner an einer Koalition beteiligt (in Israel ist derzeit ein rekordverdächtiges Acht-Parteien-Bündnis an der Macht).

Wie lange kann die Koalitionsbildung dauern?

Nach der Bundestagswahl 2017 brauchten die Parteien 172 Tage, um eine Regierungskoalition festzuzurren – mehr als doppelt so lange wie noch vier Jahre zuvor. Solange keine neue Regierung vereidigt wurde, bleibt die alte Regierung im Amt. Eine festgelegte Grenze für die Dauer der Koalitionsverhandlungen gibt es dabei nicht. Politikwissenschaftler weisen darauf hin, dass die größere Zahl an Parteien in den Parlamenten in ganz Europa dazu führt, dass es im Vergleich zu früher immer länger dauert, bis Regierungskoalitionen sich gefunden haben. Ein Extrembeispiel war im Jahr 2010 Belgien, wo es 541 Tage bis zu einer Verständigung dauerte.

Muss die Partei mit den meisten Stimmen den Kanzler stellen?

Nein, es ist genauso möglich, dass sich eine Koalition ohne die Partei mit den meisten Stimmen bildet. In der Regel wird dann der größte Partner aus der Koalition mit der Kanzlerschaft bedacht. Das passierte in Deutschland bereits, als Willy Brandt für die SPD im Jahr 1969 Kanzler wurde (in einer Koalition mit der FDP), obwohl die Union aus CDU und CSU bei der Bundestagswahl die stärkste Fraktion wurde (46,1 Prozent - im Vergleich zur SPD 42,7 Prozent). Auch sein Nachfolger Helmut Schmidt stellte mit seiner Partei lediglich die zweitstärkste Fraktion.

Kann jede Partei der Koalition den Kanzler stellen?

Auch das ist grundsätzlich möglich, aber sehr selten. Kanzler wird, wer mit einer Stimmenmehrheit im Bundestag gewählt wird – unabhängig von der Zahl der errungenen Mandate einer Partei. Theoretisch können sogar kleine Parteien einen Regierungschef stellen. So wurde beispielsweise 2020 durch taktisches Wahlverhalten in Thüringen Thomas Kemmerich von der FDP (die bei der Landtagswahl nur 5,0 Prozent geholt hatte) als Ministerpräsident gewählt. In Israel wurde im Jahr 2020 sogar ein rotierendes System vereinbart, bei dem der Posten des Premierministers nach der Hälfte der Amtszeit zwischen den Parteien wechseln sollte, aber diese Koalition platzte, bevor es dazu kommen konnte.

Wird der Kanzler innerhalb der Koalition gewählt?

Nein, der Kanzler wird ausschließlich vom Bundestag gewählt. Innerhalb der Koalition einigen sich in der Regel die Parteien – meistens auf den Vertreter der größten Partei.