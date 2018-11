Der lange Abschied - Chronik des Brexit

"Wir bedauern die Entscheidung der Briten, aber wir respektieren sie natürlich" - ein sichtlich niedergeschlagener Jean-Claude Juncker am 24. Juni 2016, dem Tag nach dem Brexit-Referendum.

Auf das Referendum folgt ein Rücktritt

Während der EU-Kommissionspräsident um Fassung ringt, bleibt dem unfreiwilligen Vater des Brexit, dem britischen Regierungschef Cameron, nur der Rückzug. 52 Prozent der Wähler sind seinem Appell zum Bleiben nicht gefolgt. Den Austrittsprozess einleiten, vor allem: Die schwierigen Verhandlungen führen, das solle ein anderer, erklärt der geschlagene Premier.

Als Camerons Nachfolgerin zieht am 13. Juli 2016 Theresa May in der Downing Street ein, bis dahin Ministerin fürs Innere. Auch sie war ursprünglich gegen den EU-Austritt, verspricht aber, das Unternehmen zum "Erfolg" zu führen.

Nach Monaten des Zögerns macht May schließlich ernst: Am 29. März 2017, um die Mittagszeit, übergibt der britische EU-Botschafter in Brüssel den offiziellen Austrittsantrag. Die zweijährige Trennungsphase beginnt.

Irland wird zum Knackpunkt

"Die Uhr tickt." Das schlichte Mantra von EU-Chefunterhändler Michel Barnier wird zum Leitmotiv des Brexit-Dramas. Erst am 19. Juni 2017, nach einer Neuwahl auf der Insel und fast ein Jahr nach dem Referendum beginnen im Brüsseler Berlaymont-Gebäude die Verhandlungen. Drei Komplexe stehen im Mittelpunkt: Die Rechte der EU-Bürger, die Schlussrechnung, die das Vereinigte Königreich noch begleichen muss, und eine humane Grenzregelung für Nordirland. Letztere erweist sich als Knackpunkt schlechthin.

Im Dezember 2017 verkünden May und Juncker einen ersten Durchbruch. Wichtige Trennungsfragen, heißt es, seien geklärt. Für Nordirland will man eine Auffanglösung – im Fachjargon "Backstop" – finden. Die 27 Staats- und Regierungschefs geben grünes Licht für Phase zwei.

Im März 2018 einigt man sich darauf, dass Großbritannien den EU-Binnenmarkt und die Zollunion de facto erst nach einer Übergangsperiode verlassen wird. Wie sich die Briten die Beziehungen danach vorstellen, bleibt nebulös. Beim Gipfel im Juni legt die EU zumindest Leitlinien fest und warnt ansonsten, dass die Zeit immer knapper wird.

Brüssel wirft Briten "Rosinenpickerei" vor

Erst eine Regierungskrise in London und der Rücktritt zweier Minister bringen die Dinge in Bewegung. Im Juli 2018 legt Premierministerin May endlich ein Austritts-Konzept vor, das aus EU-Sicht den Namen verdient. Kern des sogenannten "Chequers-Plans": eine Freihandelszone für Industriegüter und Agrarprodukte. In Brüssel ist man einerseits froh, dass die Briten endlich konkret werden, andererseits wirft man ihnen weiterhin "Rosinenpicken" vor.

Ein Sondertreffen in Salzburg, im September, das eigentlich "entscheidenden Fortschritt" bringen soll, endet beinahe im Eklat. Trotzdem startet die Kommission einen neuen Anlauf, um letzte offene Punkte bis zum EU-Herbstgipfel auszuräumen. Zwei Tage davor, am 15. Oktober, stecken die Verhandlungen wieder fest. Es bedarf eines weiteren Monats bis endlich weißer Rauch aufsteigt und Theresa May den Briten verkünden kann, man habe nun einen "guten Deal".

Umfangreicher Vertrag soll künftige Beziehungen regeln

Rund 600 Seiten Scheidungsvertrag und gut 30 Seiten Blaupause für eine künftige "enge Partnerschaft" sind unterschriftsreif. Ratspräsident Donald Tusk beruft für den 25. November 2018 einen Sondergipfel ein, auf dem ein geordneter Brexit besiegelt werden soll.

Eine wichtige, doch nicht die letzte Hürde für diesen langen Abschied der Briten …