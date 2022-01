Der "Krebs ist zurück": Holocaust-Überlebende mahnt im Bundestag

Der Bundestag hat am Holocaust-Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. In der Gedenkstunde in Berlin rief Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) dazu auf, sich heutiger Judenfeindlichkeit zu stellen. Sie sprach von einem "Tag der Scham". Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher schilderte ihre Verfolgung als Kind und rief dazu auf, dem auch in Deutschland wiedererwachten Judenhass zu begegnen. Der Präsident des israelischen Parlaments, Mickey Levy, sagte, es gelte, das Andenken an die Opfer des NS-Regimes wachzuhalten und die Demokratie zu verteidigen.

Bas: Antisemitismus "mitten unter uns"

Bundestagspräsidentin Bas sagte in ihrer Eröffnungsrede, Antisemitismus sei ein Problem der ganzen Gesellschaft und "mitten unter uns". Gleichzeitig unterstrich sie: "Antisemitismus ist nicht hinnehmbar. Punkt." Sie forderte dazu auf, sich unbequemen Fragen zu stellen: "Gelingt es uns immer, Jüdinnen und Juden nicht für die israelische Politik in Haftung zu nehmen? Sind wir aus falsch verstandener Toleranz zu nachgiebig gegenüber einem Antisemitismus, den manche Zugewanderte aus ihrer alten Heimat mitgebracht haben?" Ausdrücklich plädierte Bas für "Mut zur Intoleranz" gegenüber denjenigen, die zu Hass aufstachelten und die Verbrechen der Nazis relativierten.

Holocaust-Überlebende Auerbach: "Krebs wieder erwacht"

Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher rief zur Erinnerung und zur Versöhnung auf. "Die Vergangenheit darf nie vergessen werden", warnte sie. "Leider ist dieser Krebs wieder erwacht, und Judenhass ist in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland, wieder alltäglich", sagte Auerbacher. "Diese Krankheit muss so schnell wie möglich geheilt werden."

Ihr innigster Wunsch sei die Versöhnung aller Menschen. In einer bewegenden Rede schilderte sie aus der Perspektive eines Kindes ihre eigene Verfolgung. Die US-Amerikanerin gehört zu den wenigen Überlebenden von all jenen Menschen, die aus Stuttgart in die Konzentrations- und Vernichtungslager im Osten deportiert wurden. Sie wurde 1934 in Kippenheim geboren, wuchs in Jebenhausen bei Göppingen auf und wurde 1942 als Siebenjährige mit ihren Eltern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert.

Die Familie überlebte und wanderte 1946 in die USA aus. Auerbacher studierte Chemie und arbeitete Jahrzehnte in der Forschung. Ihre Ausbildung wurde unterbrochen von mehrfachen schweren Erkrankungen als Folge der Entbehrungen und Qualen im Konzentrationslager. Sie machte es sich zur Aufgabe, Kindern und Jugendlichen von ihrem Überleben zu berichten und schrieb Bücher (u.a. "Ich bin ein Stern"). 20 Mitglieder ihrer Familie wurden von den Nazis ermordet.