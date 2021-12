Der Vertrag ist unterzeichnet – jetzt fängt die Arbeit an

Es ist sicherlich nicht der einfachste Regierungsübergang in der Geschichte der Bundesrepublik. Auf der ganzen Welt tobt die Pandemie, in Deutschland wütet die vierte Welle und stellt Krankenhäuser und ihr Personal vor große Herausforderungen, die Impfkampagne läuft nicht so, wie viele Politiker es gerne hätten. Und in diesen schwierigen Zeiten übernimmt eine neue Regierung, die es so noch nie im Bund gab.

Corona steht über allem

SPD, Grüne und FDP haben sich viel vorgenommen: Klima, Digitalisierung, Rente, Wohnungsbau. Das alles muss jetzt aber erstmal hintenanstehen. Die Bekämpfung der Pandemie steht an erster Stelle.

In den ARD-Tagesthemen drängte der designierte SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil auf eine einheitliche Corona-Politik der künftigen Ampel-Regierung. Es dürfe in der Corona-Politik "keine Farbspiele" geben, sondern es müsse "überparteilich ein Bündnis geben, das den Schutz der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellt". Die Ampel-Regierung stehe jetzt vor "ganz schwierigen Monaten", betonte der bisherige SPD-Generalsekretär, der am Wochenende zum neuen Co-Chef seiner Partei gewählt werden soll.

Lauterbach in Schlüsselrolle

Zunächst ausgeschlossene Maßnahmen sollen möglich sein. Die Ampel muss zurückrudern, noch bevor sie überhaupt in See gestochen ist. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufe soll es geben, über das Gesetzesvorhaben soll der Bundestag schon am Freitag abstimmen. Für den gleichen Tag ist eine Sondersitzung des Bundesrats vorgesehen. Eine der Schlüsselrollen kommt dem designierten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu. Bei ihm landen all die Themen, die uns seit Wochen beschäftigen: Impfpflicht, Intensivauslastung, Pflegekrise, Inzidenzen.

Die Erwartungen aus dem Gesundheitswesen sind groß. Der neue Minister soll dafür sorgen, dass Deutschland die Pandemie besser in den Griff bekommt. Nun müssen er und auch die ganze Ampel-Regierung beweisen, dass sie regieren können. Sollten die Fallzahlen nicht bald sinken und die Krankenhäuser entlastet werden, kann es sehr ungemütlich für die neue Regierung werden.

Kritik an Klimazielen

Man saß wochenlang über dem Koalitionsvertrag, nichts drang heraus. Die Koalitionäre diskutierten, sie stritten und sie einigten sich. Klimaschutz zieht sich durch den gesamten Koalitionsvertrag. Ein Klimacheck soll für alle Gesetze kommen, der Kohleausstieg "idealerweise" 2030 erfolgen. Klimaschützern und auch Vertreter der Grünen Jugend geht das nicht weit genug. So schaffe man das 1,5-Grad-Ziel aus den Pariser Klimaabkommen nicht, so der Tenor.

Man gibt sich in der designierten Regierung gerne als fortschrittlich. FDP-Chef Christian Lindner, der designierte Finanzminister, warb in seiner Partei mit den Worten: "Ich bin überzeugt davon: Dieses Land wird von dieser Koalition profitieren, ein neuer Aufbruch in Deutschland ist möglich." Darüber würden sich viele Firmen auf dem Land freuen, die dort schlechte Internetverbindung haben oder die Millionen Deutsche, die jeden Tag unter Funklöchern bei ihrem Handyempfang leiden. Digitalisierung ist ein Kernziel im Koalitionsvertrag. Höchste Zeit sagen die Kritiker denn seit Jahren bewege sich Deutschland hier nur im Mittelfeld.

Ob sich die Spannung zwischen Wachstum und nachhaltiger Klimapolitik überwinden lässt muss sich zeigen. Ein Koalitionsvertrag ist am Ende ein Papier, es sind Absichtserklärungen, Versprechen für die Zukunft. Jetzt muss die Ampel-Regierung beweisen, dass sie diese Versprechen auch einlöst.